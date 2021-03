Es ist das zweite Ostern in der Pandemie. In der Nacht zu Dienstag haben Bund und Länder vereinbart, den Lockdown bis zum 18. April zu verlängern und Deutschland zusätzlich über Ostern für fünf Tage in eine Art künstliches Koma zu versetzen – um die dritte Welle zu brechen. Folgend Fragen und Antworten dazu.

Was verbirgt sich hinter den „Ruhetagen“?

Bund und Länder

...