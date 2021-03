Stuttgart/Wiesbaden/Mainz. Welche konkreten Schlüsse ziehen die einzelnen Bundesländer aus den neuen Empfehlungen für den Impfstoff von AstraZeneca? Der Überblick.

Baden-Württemberg

Das Land nutzt die Möglichkeit nicht, alle 60- bis 69-Jährigen mit AstraZeneca zu impfen. Dies erklärte ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums. Wegen der Gefahr von Blutgerinnseln in Hirnvenen haben Bund und Länder die Impfstrategie geändert. In Deutschland sollen nur noch Menschen über 60 Jahre den Impfstoff von AstraZeneca bekommen. Der Beschluss der Gesundheitsminister ermöglicht es den Ländern, 60- bis 69-Jährige ohne Vorerkrankungen mit AstraZeneca zu impfen. „Baden-Württemberg wird von dieser Möglichkeit zunächst keinen Gebrauch machen. Es sind damit weiterhin ausschließlich die Menschen aus der ersten und zweiten Priorität impfberechtigt“, so der Sprecher.

Hessen

Das Land hat die Corona-Impfungen für unter 60-Jährige mit dem Wirkstoff von AstraZeneca ausgesetzt. Hessen folge damit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI), teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch mit. Die davon betroffenen rund 12 500 Bürgerinnen und Bürger mit Impfterminen würden stattdessen Vakzine der Firmen Biontech oder Moderna erhalten.

Von den 208 000 Hessinnen und Hessen, die bereits eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, sei mehr als die Hälfte jünger als 60 Jahre, erklärte die Landesregierung. Ihre Termine für die Zweitimpfungen sollen in den Monat Mai verschoben werden. Nach Stiko-Angaben soll bis Ende April 2021 geprüft werden, ob unter 60-Jährige grundsätzlich ihre Zweitimpfung mit dem Vakzin erhalten können. Die Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung betrage maximal zwölf Wochen.

Bei der Impf-Reihenfolge bleibe es bei den bisherigen Priorisierungsgruppen. Im Registrierungssystem seien derzeit rund 650 000 Menschen vermerkt, die noch keinen Termin haben.

Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz werden künftig auf Empfehlung der Stiko nur noch Menschen ab 60 Jahren mit dem Präparat von AstraZeneca geimpft. Menschen zwischen 60 und 69 Jahren könnten sich daher bereits ab nächsten Mittwoch bei den Impfzentren registrieren lassen, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch ankündigte. Für diese Altersgruppe sei jetzt mehr Impfstoff da. „An der Impfreihenfolge ändern wir in Rheinland-Pfalz aber nichts.“ Die Impfkampagne werde durch die neue Entscheidung aber zurückgeworfen. Denn fast 60 000 Termine müssten neu organisiert werden.

Auch die ab Mitte April vergebenen Zweitimpfungen mit AstraZeneca würden zunächst abgesagt. Diese könnten um zwei Wochen auf Anfang Mai verschoben werden, weil zwölf Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung möglich seien. Die Stiko habe eine Entscheidung für Ende April angekündigt. mis/dpa

