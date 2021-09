Das Virus hat die Kleinsten erreicht. Allein in der letzten Augustwoche steckten sich fast 2000 Kleinkinder unter vier Jahren an, bei den älteren Kindern meldete das Robert Koch-Institut (RKI) Rekordfallzahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei den 10- bis 14-Jährigen mit knapp 150 fast dreimal so hoch wie die Inzidenz der Gesamtbevölkerung. Experten sehen die hohen Zahlen in Kitas und Schulen

...