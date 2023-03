Krieg in der Ukraine Slowakei will 13 Kampfflugzeuge an Ukraine liefern

Nach Polen jetzt auch die Slowakei. Kiew soll im Angriffskrieg gegen Russland Kampfjets des Typs MiG-29 erhalten. Aus Bratislava heißt es, man wolle «der Ukraine bei der Rettung von Menschenleben helfen».