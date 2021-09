Skurriler Aufruf zur Mäßigung

Washington. In einem Kauderwelsch aus Französisch und Englisch hat der britische Premierminister Boris Johnson Frankreich im Streit um den geplatzten U-Boot-Deal mit Australien zur Mäßigung aufgerufen. „I just think it’s time for some of our dearest friends around the world to prenez un grip about this and donnez moi un break“, sagte Johnson Reportern in Washington. Das heißt etwa: „Ich denke, es ist Zeit für einige unserer engsten Freunde in der Welt, sich da in den Griff zu bekommen und mir eine Pause zu gönnen.“

Empörung in Paris

Die USA, Australien und Großbritannien hatten in der vergangenen Woche eine neue Allianz gegen sich „rasch entwickelnden Bedrohungen“ verkündet, die sich offensichtlich gegen China richtet. Dazu gehört der Schwenk Australiens zur Beschaffung atomgetriebener Jagd-U-Boote mit Hilfe der beiden Partner anstelle französischer U-Boote. Die französische Regierung hatte sich empört gezeigt und sogar ihre Botschafter aus den USA und Australien zunächst abgezogen.

Nach dem Zerwürfnis zwischen den USA und Frankreich wegen eines neuen Washingtoner Sicherheitspakts im Indopazifik sind erstmals wieder Regierungsvertreter beider Länder aufeinandergetroffen. Die Außenminister Antony Blinken und Jean-Yves Le Drian begegneten sich am Mittwoch bei einer Libyen-Konferenz auf Einladung von Bundesaußenminister Heiko Maas in der deutschen UN-Vertretung in New York und reichten sich die Hand. Le Drian hatte zuvor allerdings ein eigentlich ebenfalls für Mittwoch geplantes Vierer-Treffen mit Blinken, Maas und der neuen britischen Außenministerin Liz Truss platzen lassen.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden wollten am Mittwoch in der Angelegenheit miteinander telefonieren. Aus dem Élysée-Palast hieß es, Macron erwarte in dem Gespräch von amerikanischer Seite das Eingeständnis, dass eine erforderliche Unterrichtung Frankreichs über die neue Sicherheitsallianz im Indopazifik versäumt worden sei. dpa

