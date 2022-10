Skandal um Corona-Leugner Hildmann

Der wegen Volksverhetzung mit internationalem Haftbefehl gesuchte Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremist Attila Hildmann könnte doch nach Deutschland ausgeliefert werden. Anders als zunächst angenommen besitzt Hildmann nur die deutsche Staatsbürgerschaft und nicht auch noch die türkische. Das berichtet der „Stern“ unter Berufung auf die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.

Die Ermittlungsbehörde bestätigte dieser Redaktion, dass sie seit April 2022 davon ausgehe, dass Hildmann lediglich einen deutschen Pass besitze. Zuvor war sie davon ausgegangen, dass der frühere vegane Koch und Verschwörungstheoretiker Doppelstaatler sei und von der Türkei deshalb weder festgenommen noch ausgeliefert werde. Ohne die türkische Staatsbürgerschaft könnte nun doch eine Auslieferung nach Deutschland erfolgen.

Hildmann ist seit Dezember 2020 auf der Flucht und hält sich seitdem mutmaßlich in der Türkei versteckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung, Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Verfassungsschutz widmete ihm in seinem „Lagebild Antisemitismus 2020/21“ ein eigenes Kapitel. Seine Radikalisierung sei ein „Exempel für einen schnellen Radikalisierungsprozess sowie einen mittlerweile offenen und extremen Antisemitismus“, heißt es.

Den folgenschweren Ermittlungsfehler erklärt die Generalstaatsanwaltschaft mit offenbar fehlerhaften Daten beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo), das zur Berliner Innenverwaltung gehört. Dort war im Melderegister die türkische Staatsangehörigkeit mindestens seit 2008 unverändert erfasst. „Wie und wann es zu diesem Eintrag gekommen ist, konnte mangels entsprechender Hinweise oder Protokolldaten aber nicht mehr nachvollzogen werden“, teilte die Ermittlungsbehörde mit. Doch weder ein türkischer Pass noch ein türkischer Personalausweis ist im Melderegister gespeichert.

Hildmann wurde in Berlin-Kreuzberg als Kind türkischer Eltern geboren, er wuchs aber bei deutschen Adoptiveltern auf. Laut Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass die Staatsangehörigkeit damals erfasst wurde. Als Hildmann 2013 einen Personalausweis beantragt habe, habe er angegeben, dass er die türkische Staatsangehörigkeit durch Geburt erworben habe und sie seines Wissens noch immer besitze, hieß es. Die Personalausweisbehörde habe damals keine Nachforschungen für erforderlich gehalten, weil sich keine Zweifel am Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit ergaben. „Auch Nachforschungen zur Belastbarkeit der im Melderegister erfassten türkischen Staatsangehörigkeit erschienen dort nicht geboten, weil sich die Angaben des Antragstellers mit den im Melderegister gespeicherten Daten glichen“, erklärte Behördensprecher Sebastian Büchner. Die Staatsanwaltschaft fragte bei den türkischen Behörden nach und erfuhr, Hildmann sei in der Türkei „unter den angefragten Personalien registermäßig nicht erfasst“, so der Sprecher. Der internationale Haftbefehl sei „im Juni angepasst und die Fahndungsmaßnahmen“ erweitert worden.

Zuletzt hatte im November für Schlagzeilen gesorgt, dass Hildmann von einer ehemaligen Mitarbeiterin der Berliner Justiz interne Informationen zu Ermittlungen gegen ihn erhalten haben soll. Die Ermittlungen dazu liefen noch, so Büchner. Es müssten noch Daten ausgewertet werden. (mit dpa)