Sieg über Pandschir

Kabul. Mit der Provinz Pandschir haben die militant-islamistischen Taliban die letzte Bastion ihrer Gegner in Afghanistan erobert. Pandschir stehe unter vollständiger Kontrolle der Islamisten, erklärte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Montag in Kabul. Videos und Bilder in sozialen Medien zeigten Taliban-Kämpfer etwa im Gouverneurssitz der Provinzhauptstadt Basarak. Auch ein Bewohner des Tals bestätigte, dass Taliban-Kämpfer Kontrollposten in seinem Ort aufgestellt haben. Die Menschen seien bis auf die Ältesten in die Berge geflohen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fall Pandschirs wiegt für alle Taliban-Gegner schwer. Der Widerstand in der rund 170 000 Einwohner zählenden Provinz war das prominenteste Beispiel für Auflehnung gegen die Islamisten. Jahrelang saß in den Köpfen der Afghanen die Überzeugung, die Taliban könnten vieles, aber nicht das Tal mit seinem schroffen Gebirge einnehmen. Taliban-Sprecher Mudschahid rechtfertigte die gewaltsame Einnahme damit, dass zwei Personen die Gespräche verweigert hätten – damit meinte er offenbar den bisherigen Vizepräsidenten Amrullah Saleh und Achmad Massud, den Anführer der Nationalen Widerstandsfront (NRF), Achmad Schah Massud. dpa