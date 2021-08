Die Männer tragen Kalaschnikows und Panzerfäuste, sie posieren auf Kriegsfahrzeugen. Handyaufnahmen zeigen ihre Panzer, wie sie durch Orte in der Region Pandschir rollen, ein Tal, gerade einmal gut einhundert Kilometer nordöstlich von Afghanistans Hauptstadt Kabul. Karge Berge des Hindukuschs ragen hier über den gleichnamigen Fluss. Es ist staubig und warm an diesen Tagen in dem Tal, das nur

...