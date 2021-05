Serie von Pannen

Schwerin. Unterbesetzt, schlecht ausgebildet und den Kontrolleuren des Landtages gegenüber zu schweigsam: Eine Expertenkommission zur Untersuchung von Pannen beim Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern hat in ihrem Bericht am Mittwoch gravierende Probleme der Abteilung offen gelegt. Vorgänge seien nicht schriftlich dokumentiert, wichtige Hinweise nicht weitergegeben worden, sagte der Vorsitzende der Kommission, Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß, in Schwerin.

Anlass für die Einrichtung der Kommission waren mehrere Vorfälle. Nach dem tödlichen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz Ende 2016 wurden Hinweise nicht an die zuständigen Bundesbehörden weitergeleitet. Der Verfassungsschutz bewahrte über Jahre hinweg eine Schrotflinte und eine Dekorationswaffe auf, ohne dies zu melden.

Die Kommission förderte bei ihren Recherchen weitere Pannen zutage. So seien Hinweise eines Informanten auf die Täter von Raubüberfällen im Jahr 2015 nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben worden. Die Kommission unterbreitete 52 Verbesserungsvorschläge, allen voran mehr Personal und einen Stab für den Abteilungsleiter. Andere betreffen die Informationsflüsse sowie die Standards bei der Führung von Informanten. dpa