Seoul: Neuer Raketentest Nordkoreas

Zwei Südkoreanische Soldaten in einem Militärposten am Imjingak-Pavillon nahe der Grenze zu Nordkorea. Das nordkoreanische Militär hat nach Informationen Südkoreas am Dienstagmorgen erneut eine ballistische Rakete getestet. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

© Ahn Young-Joon/AP/dpa