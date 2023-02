Von Susanne Ebner

Briten gelten als Meister der Inszenierung. Und so hatte auch die Kulisse für die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London etwas Magisches. Der Regierungschef des kriegsgebeutelten Staates sprach am Mittwoch im ältesten Teil des britischen Parlamentes, der „Westminster Hall“, vor britischen Politikern. Dabei war eines der Worte, welches er am

...