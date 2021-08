Selenskyj möchte die Krim zurück

Kiew/Moskau. Mehr als sieben Jahre nach der Annexion der Krim durch Russland hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Gipfel den Anspruch seines Landes auf die Halbinsel betont. Von nun an laufe der „Countdown für die De-Okkupation“ der Schwarzmeer-Halbinsel, sagte Selenskyj am Montag beim ersten Gipfel der neuen „Krim-Plattform“ in Kiew. Russland hatte das Gebiet 2014 nach einer militärischen Invasion gegen internationalen Protest in sein Staatsgebiet eingegliedert.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete den Gipfel, an dem neben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Vertreter aus mehr als 40 Staaten teilnahmen, als „Hexensabbat“. Altmaier sagt in Kiew, „dass sich die Bundesregierung gemeinsam mit den EU-Partnern entschieden zur territorialen Unversehrtheit der Ukraine und zur Nichtanerkennung der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion durch Russland sowie zur Aufrechterhaltung der Krim-Sanktionen gegen Russland bekennt“.

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte: „Unsere Aufgabe ist es, dass die Annexion niemals legalisiert wird.“ In einer gemeinsamen Gipfel-Erklärung riefen die Teilnehmer Russland dazu auf, die Menschenrechte auf der Krim zu beachten. Moskau solle zudem Beobachtermissionen der Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den Zutritt zur Halbinsel ermöglichen.

Russland kritisiert Merkel

Unterdessen hat Russland die Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Ukraine-Konflikt bei ihrem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew kritisiert. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies am Montag Aussagen der Kanzlerin entschieden zurück, dass Russland Konfliktpartei sei beim Krieg in der Ostukraine. „Russland hat zu den Konfliktparteien keinerlei Verbindungen“, sagte Peskow.

Dagegen hatte Merkel am Sonntag in Kiew vor Journalisten gesagt: „Denn wir sehen gemeinsam mit der Ukraine, dass Russland in diesen Konflikt natürlich intensiv involviert ist.“ Moskau gilt auch deshalb als Akteur in dem Konflikt in den abtrünnigen Gebieten der Regionen Luhansk und Donezk, weil es etwa russische Pässe verteilt an die ukrainische Bevölkerung. Außerdem steht Russland in der Kritik, über seine Grenze mit dem Separatistengebiet Waffen und andere Hilfsmittel durchzulassen. Kremlsprecher Peskow wies aber darauf hin, dass in dem unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs ausgehandelten Friedensplan Russland nicht als Konfliktpartei aufgeführt sei. dpa