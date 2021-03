Mannheim/Berlin. Von „beschämend“ bis „Aasgeier“: Die Reaktionen auf die Masken-Deals des Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) sind eindeutig. Selbst aus seiner eigenen Partei hagelt es Kritik.

„Wir sagen daher sehr deutlich, das Beziehen von Geldleistungen für die Vermittlung von medizinischer Schutzausrüstung im Rahmen der Pandemiebekämpfung von Abgeordneten stößt auf unser vollkommenes Unverständnis und wird von uns entschieden verurteilt“, schrieben CDU-Bundestagfraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag an alle Abgeordneten der Union. „So ein Verhalten entspricht nicht unseren Standards, schadet dem Ansehen der Politik insgesamt und ist nicht zu akzeptieren.“

„Es kann nicht sein, dass Einzelne die ganze Union und die harte Arbeit aller Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie der Bundesregierung in Verruf bringen“, schrieb CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter. „Als Generalsekretär der CDU erwarte ich, dass dieses Fehlverhalten aufgeklärt und vollständig aus der Welt geschafft wird. Nicht irgendwann, sondern jetzt.“ Der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel twitterte: „Es beschämt mich! Unser Land befindet sich in einer schweren Krise. Bei deren Bewältigung tragen Politiker eine besondere Verantwortung. Wer sich mit lebensnotwendigen Gütern wie Masken die eigenen Taschen voll macht, vertritt nicht das Volk, sondern niederste Interessen.“

Die Vorgänge wurden am Freitag auch in einer Aktuellen Stunde im Bundestag diskutiert. „CDU und CSU stehen in der Verantwortung, ihren Laden aufzuräumen“, sagte in der hitzig geführten Debatte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann. Zuvor hatte sie auf Twitter erklärt: „Während Menschen und Unternehmen unter der Pandemie leiden, bereichern sich Abgeordnete von CDU/CSU an der Vermittlung von Masken-Deals.“

Die Grünenpolitikerin warf Löbel vor, gegen die Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestags verstoßen zu haben: „Es reicht. Diese Dreistigkeit ist ungeheuerlich. Der Fall Löbel ist ein eindeutiger Verstoß gegen unsere Verhaltensregeln §5. Missbräuchliche Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag in beruflicher oder geschäftlichen Angelegenheiten sind unzulässig.“

Ihr FDP-Kollege Marco Buschmann sagte: „Es kostet uns Vertrauen, wenn der Eindruck entsteht, dass hier einige sich die Taschen vollmachen anstatt für das Wohl des deutschen Volkes zu arbeiten.“

„Moralisch zutiefst verwerflich“

Kritik kam auch von der SPD. Bei der Union gebe es mittlerweile eine ganze Reihe solcher Fälle, sagte der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese. „Das ist nicht tragbar. Und man kann mittlerweile in Ihren Reihen nicht mehr von Einzelfall sprechen. Das ist System.“ Er erwarte, dass dies vollumfänglich aufgeklärt werde. Die SPD-Bundestagsfraktion twitterte: „Dass ein Mandatsträger bei der Beschaffung von Atemschutzmasken Kapital schlägt, ist moralisch zutiefst verwerflich. Sechsstellige Provisionen für die Übermittlung von Kontakten als marktgerecht zu bezeichnen, ist zynisch.“

Laut „Spiegel“ könnten sich fast zwei Dutzend Abgeordnete in das Geschäft mit Masken eingeschaltet haben, sei es durch das Werben für Lieferanten beim Bund oder durch den Einsatz dafür, dass die Unternehmen ihr Geld bekommen. Mit Ausnahme von Löbel haben demnach aber alle Politiker bestritten, Provisionen oder andere Gegenleistungen erhalten zu haben.

„Abgeordnete erhalten mit der Diät eine finanzielle Entschädigung, die ihre ökonomische Unabhängigkeit sichert“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagfraktion, Carsten Schneider, dem „Spiegel“. „Wer sich persönlich bereichert und in einem Notstand in der Gesundheitswirtschaft seine politische Stellung ausnutzt, benimmt sich wie ein skrupelloser Aasgeier.“

Gerhard Schick, Vorstand der „Bürgerbewegung Finanzwende“ und bis 2018 Abgeordneter des Wahlkreises Mannheim, äußerte sich wenig überrascht. „Bei manchen Menschen hätte mich eine solche Verquickung von persönlichen Interessen und Politik überrascht. Hier nicht“, textete Schick.

Aufklärung forderte auch Bernd Riexinger. Der ehemalige Bundesvorsitzende der Linkspartei schrieb, dass „Korruption bei der CDU/CSU seit Jahren Tradition“ habe, und dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Klarheit schaffen müsse, „wer noch in diese Masken-Deals verstrickt ist“. (mit dpa)