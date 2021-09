Segelschulschiff „Gorch Fock“ verlässt Werft für Probefahrt

Bremen. Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ ist nach fast sechs Jahren in der Werft erstmals wieder aus eigener Kraft auf Fahrt gegangen. Angetrieben von der Maschine legte der Großsegler am Mittwoch bei der Bremer Lürssen-Werft ab. Nach einer zweitägigen Probefahrt auf der Weser und der Nordsee wird die „Gorch Fock“ am Donnerstag in Wilhelmshaven erwartet. Am dortigen Marinearsenal soll die Endausrüstung des Dreimasters erfolgen, bevor die Bundeswehr ihn am 30. September offiziell wieder zurückerhält. Auf den ersten Kilometern auf der Weser wurde die „Gorch Fock“ noch eng von zwei Schleppern begleitet. Am Ufer verfolgten Schaulustige die erste Fahrt des 63 Jahre alten Schiffes. „Wir freuen uns auf die ersten richtigen Eindrücke auf dem „neuen“ Schiff“, sagte Kapitän Nils Brandt. dpa

