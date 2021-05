Seehofer verbietet Ansaar

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den salafistischen Verein Ansaar International und alle Ableger der islamistischen Vereinigung in Deutschland verboten. Wie sein Ministerium mitteilte, wurde das Verbot am Mittwochmorgen mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen vollzogen.

Polizeibeamte in Düsseldorf vor dem Gebäude von Ansaar International. © dpa

In den zehn Ländern seien insgesamt mehr als 1000 Beamte im Einsatz gewesen, hieß es aus dem Bundesinnenministerium. Bislang seien etwa 150 000 Euro Bargeld sowie rund 800 000 Euro auf 23 Konten beschlagnahmt worden. Festnahmen gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, es handele sich um ein salafistisches Netzwerk mit mehr als 400 Unterstützern.

Extremistische Inhalte

Zur Begründung hieß es, die Spendensammlungen von Ansaar seien in der Absicht erfolgt, diese an terroristische Vereinigungen im Ausland weiterzugeben, insbesondere an die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe stehende Al-Nusra-Front in Syrien, die 2017 in der Miliz Haiat Tahrir al-Scham aufgegangen war, an die palästinensische Hamas sowie an Al-Shabaab in Somalia.

Das Ministerium ist der Ansicht, dass die Missionierungsaktivitäten der Gruppe gegen die Verfassung verstoßen. Hier würden „fortlaufend Feinde einer Weltordnung geschaffen, welche die Menschenwürde Andersgläubiger schützt“. Kinder aus Deutschland würden in die von Ansaar im Ausland aufgebauten Einrichtungen geschickt, um „salafistisch-extremistische Inhalte zu verinnerlichen und zurück nach Deutschland zu tragen“.

„Wer angeblich Spenden für einen guten Zweck sammelt, dann aber Terroristen finanziert, kann sich nicht hinter unserem Vereinsrecht verstecken“, sagte Seehofer am Mittwoch. Ansaar International teilte mit, dass der Gründer und Leiter der Organisation, Joel Abdurahman Kayser, Mitte April einen Brief an Seehofer geschrieben habe. Darin hatte er erklärt: „Wir bei Ansaar lieben und leben die Idee der Völkerverständigung“. Das Innenministerium überzeugte das Schreiben offensichtlich nicht. dpa