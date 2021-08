„Sea-Eye 4“ wieder frei

Palermo. Italienische Behörden auf Sizilien haben das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ nach rund zweieinhalb Monaten wieder freigelassen. Das Schiff habe bei seinem zurückliegenden Einsatz im Mai mehr als 400 Menschen aus Seenot gerettet und sei Anfang Juni in Palermo festgesetzt worden, teilte die private Hilfsorganisation Sea-Eye mit. Die Behörden hatten damals laut der Organisation die Zertifizierung sowie die Abwasser- und Müllentsorgungskapazitäten beanstandet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Crew wolle noch im August zu einem weiteren Einsatz ins Mittelmeer aufbrechen, hieß es weiter. Sie bereite das Schiff nun auf diesen Einsatz vor. Zuletzt hatte die italienische Organisation ResQ mit der „ResQ People“ 166 gerettete Bootsmigranten in den Hafen der sizilianischen Stadt Augusta gebracht. Das Schiff gehörte früher zu Sea-Eye und fuhr unter dem Namen „Alan Kurdi“.

Organisationen aus verschiedenen Ländern brechen immer wieder ins Mittelmeer auf, um in Seenot geratene Migranten zu retten. Die Geflüchteten legen oft in überfüllten Booten von den Küsten Libyens oder Tunesiens ab, um über die See in die EU zu gelangen. dpa