Schwere Kämpfe um Rebellenhochburg - Belagerung von Daraa

Damaskus. In Syrien belagern Truppen der Regierung von Präsident Baschar al-Assad die von Rebellen kontrollierte und symbolisch wichtige Stadt Daraa im Süden des Landes. Am Donnerstag hätten die Regierungstruppen unter schwerem Artilleriefeuer versucht, dort Gebiete einzunehmen, berichteten Aktivisten und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei habe es schwere Gefechte gegeben. Die Rebellen hätten mehrere Kontrollpunkte der Regierung eingenommen. Mindestens fünf Soldaten der Regierungstruppen und zwei Zivilisten seien getötet worden.

Staatsflagge gehisst

In der Stadt Daraa nahe der jordanischen Grenze hatte 2011 der Aufstand gegen die Regierung von Präsident Assad begonnen, angespornt von anderen Aufständen in der arabischen Welt. Die Rebellen gaben die Stadt 2018 dann in einer Einigung mit Russland, dem Verbündeten Syriens, auf und ihre schweren Waffen ab. Außerdem wurde in dem bislang von Rebellen kontrollierten Teil der Stadt die syrische Staatsflagge gehisst. Für die Regierung war die Einigung ein wichtiger symbolischer Erfolg.

Regierungstruppen belagern die Stadt seit Ende Juni. Nach Angaben von Aktivisten wollen sie die Rebellen jetzt auch zur Abgabe ihrer leichten Waffen zwingen und dazu, die Errichtung von Kontrollpunkten der Regierung zuzulassen.