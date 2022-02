Stuttgart. Weil es in ganz Baden-Württemberg nur noch 61 Ärztinnen und Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, will sich die Südwest-SPD für ein flächendeckendes Angebot einsetzen. In der Landtagsdebatte am heutigen Donnerstag fordert die SPD-Fraktion außerdem den Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote. Auch beim Medizinstudium soll das Thema Schwangerschaftsabbrüche stärker thematisiert werden.

