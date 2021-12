„Schul-Schließung verhindern“

Berlin. Nach dem erfolgreichen Bundestagswahljahr blickt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken auf 2022: Sie will weitere Wahlen gewinnen und lehnt einen Lockdown für Geimpfte ab.

Frau Esken, blicken wir auf 2022: Die SPD stellt derzeit sieben von 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wie viele werden es in einem Jahr sein?

Saskia Esken: Wir werden gemeinsam dafür kämpfen, dass es dann drei mehr sind. Im Saarland könnte mit Anke Rehlinger nach Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Franziska Giffey die vierte Sozialdemokratin Ministerpräsidentin werden. Kurz darauf können mit Thomas Losse-Müller in Schleswig-Holstein und mit Thomas Kutschaty in Nordrhein-Westfalen zwei weitere sozialdemokratische Ministerpräsidenten dazukommen. Ich bin mir sehr sicher, dass Stephan Weil als Ministerpräsident in Niedersachsen bestätigt werden wird. Dementsprechend wird die SPD Ende 2022 zehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen.

Auf welche Themen setzen Sie, um die jeweiligen CDU-Regierungschefs abzulösen?

Esken: Besonders im Saarland und in Nordrhein-Westfalen stehen Fragen der Wirtschafts- und Industriepolitik im Zentrum. Es geht darum, wie gute Arbeit erhalten bleibt in einer Industriegesellschaft, die einen sozialen, einen ökologischen und einen digitalen Wandel erlebt. Anke Rehlinger bringt als amtierende Wirtschaftsministerin genau die Kompetenzen mit, die es dafür braucht. Die Würde der Arbeit und der Respekt vor denen, die unser Land tagtäglich am Laufen halten, spielt für die SPD und für den Zusammenhalt in unserem Land eine große Rolle. Für unsere Zukunft ist es bedeutend, dass alle Kinder und Jugendlichen gute Chancen erhalten und ihre Potenziale entfalten können. Gerade in Nordrhein-Westfalen war die Schulpolitik der letzten vier Jahre eine Enttäuschung und ist für viele Eltern eine schwere Belastung gewesen. Thomas Kutschaty hat bereits angekündigt, dass er das Versprechen von Bildung und Aufstieg erneuern möchte. Gute Arbeit, gerechte Bildung – das sind sozialdemokratische Herzensanliegen, auf die wir im Wahlkampf einen Schwerpunkt legen.

Nordrhein-Westfalen wird oft als Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie bezeichnet. Können Sie damit noch etwas anfangen?

Esken: Wir haben die Bundestagswahl sowohl in der Herzkammer NRW gewonnen als auch in der Wiege der Sozialdemokratie, also im Osten. Wir sind in vielen Bundesländern viel stärker geworden. Klar kommt es auf Kopf und Herz an, aber es braucht auch Beine zum Laufen und Flügel zum Fliegen. Besonders zu kämpfen haben wir in Gegenden, in denen Strukturschwäche auf eine SPD trifft, die nicht mehr so stark ist wie früher. Das heißt für Nordrhein-Westfalen, dass wir in den durch industriellen Wandel geschwächten Revieren in den Großstädten wieder stärker werden wollen. Dort werden wir die soziale Frage wieder klarer stellen, denn da ist die Schieflage besonders groß.

Was bereitet Ihnen in der Pandemie derzeit die größten Sorgen?

Esken: Die Situation der jungen Generation. Die Pandemie ist gerade für sie äußerst belastend. Gerade junge Menschen leiden an fehlenden sozialen Kontakten, die für ihre Entwicklung unersetzlich sind. Dazu kommt die scheinbare Ausweglosigkeit. Man fühlt sich wie in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Nur ist es nicht lustig, wenn man selbst mittendrin steckt. Unsere Aufgabe ist es, den jungen Leuten die Zuversicht zu geben, dass wir das gemeinsam überwinden können.

Wie wollen Sie diese Zuversicht geben?

Esken: Je höher die Impfquote ist, desto größer ist unsere Chance auf eine Rückkehr zur Normalität. Wir haben bis Weihnachten 30 Millionen Impfdosen verabreicht. Im Januar wollen wir das noch einmal schaffen, das bezieht Impfungen von Kindern und Jugendlichen natürlich ein. Außerdem haben wir uns fest vorgenommen, eine Schließung der Schulen und Hochschulen zu verhindern.

Am 7. Januar beraten Bund und Länder darüber, ob die Corona-Maßnahmen noch einmal verschärft werden. Welche Bereiche sollten außer den Schulen ausgespart werden?

Esken: Wenn wir nach Frankreich schauen, können wir erahnen, wie Omikron sich in Deutschland verbreiten und auswirken wird. Allerdings sind wir mit 3G am Arbeitsplatz und im öffentlichen Verkehr, mit 2G/2G plus und der Einschränkung privater Kontakte schon sehr viel weiter als die Nachbarn. Es ist zu erwarten, dass es sehr viele Infektionen geben wird und dann viele Beschäftigte in Quarantäne gehen müssen. Deshalb ist es so wichtig, dass die kritische Infrastruktur, also zum Beispiel die Strom- und Wasserversorgung, sich für eine fünfte Welle mit einer hohen Zahl von Erkrankten wappnet. Wir denken, dass Gaststätten, Kultureinrichtungen und Einzelhandel für Geimpfte nach Möglichkeit geöffnet bleiben sollten. Die Anzahl der zugelassenen Personen könnte weiter beschränkt werden. Aber wir müssen das Land hoffentlich nicht noch mal herunterfahren, um den notwendigen Schutz zu bieten.