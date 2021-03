Warschau. Weil er den polnischen Präsidenten Andrzej Duda in sozialen Medien als „Idioten“ beschimpft hat, muss sich der Schriftsteller Jakub Zulczyk vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Warschau erhob laut Agentur PAP Anklage wegen Beleidigung des Präsidenten gegen Zulczyk. Nach polnischem Strafrecht drohen ihm dafür bis zu drei Jahre Gefängnis. In dem Verfahren gehe es um einen Post, den er nach der US-Präsidentenwahl verfasst habe, schrieb Zulczyk auf Facebook. Damals habe er Dudas Reaktion auf den Wahlsieg von Joe Biden mit dem Satz kommentiert: „Andrzej Duda ist ein Idiot.“

Nachdem am 7. November Biden von Fernsehsendern zum Sieger erklärt worden war, hatte Duda dem Demokraten nur zu einer „erfolgreichen Wahlkampagne“ gratuliert –aber nicht zum Sieg. Polens nationalkonservative PiS-Regierung und der aus ihren Reihen stammende Präsident hatten aus ihrer Bewunderung für Donald Trump nie einen Hehl gemacht.

Das Linksbündnis im Parlament forderte, den Paragrafen der Präsidentenbeleidigung aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Bereits 2012, nach einem Urteil in einem ähnlichen Fall, hatte die damalige OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien, Dunja Mijatovic, Polen aufgefordert, Präsidentenbeleidigung nicht als Strafsache zu ahnden. dpa