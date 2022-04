Scholz verliert stark an Ansehen

Mannheim. Nach dem heftigen Streit innerhalb der Ampel-Koalition will die Bundesregierung doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat Anfang dieser Woche seinen Widerstand aufgegeben und eine Kehrtwende in der Außenpolitik eingeleitet. Am Donnerstag stimmte der Bundestag einem gemeinsamen Antrag von Regierung und Union zu. Die Mehrheit der Deutschen begrüßt diese Kehrtwende, auch sie hat ihre Meinung geändert. „56 Prozent der Befragten sprechen sich im aktuellen Politbarometer für die Lieferung von Panzern aus. Im März lehnte dies eine große Mehrheit ab“, sagt Andrea Wolf von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Nur die Anhänger von Linke (72 Prozent) und AfD (56) sehen das anders.

Habeck und Baerbock beliebt

Die Deutschen wissen allerdings, dass Waffenlieferungen nicht ohne Risiko sind, Scholz hatte in einem Interview sein ursprüngliches Nein zur direkten Lieferung von schwerem Militärgerät auch damit begründet, dass Russlands Diktator Wladimir Putin darin einen Kriegsgrund sehen könnte. Der Kanzler hatte in diesem Zusammenhang sogar von der Gefahr eines Dritten Weltkriegs gesprochen. 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler glauben auch, dass mit der Lieferung schwerer Waffen durch Deutschland und andere Nato-Staaten die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Ländern gestiegen ist. „Die Befragten sehen aber keine anderen Handlungsoptionen, weil die Lage in der Ukraine eskaliert ist“, sagt Wolf. 54 Prozent rechnen generell damit, dass Russland andere Länder angreifen wird.

Die ukrainische Regierung hat der Ampel seit Kriegsausbruch immer wieder vorgeworfen, sie würde ihr Land zu wenig unterstützen. Diese Meinung teilen die Befragten nicht. Wie im März meinen 50 Prozent, dass das, was die Bundesregierung leistet, gerade richtig ist. 32 Prozent (37) werfen der Ampel-Koalition mangelnde Hilfe vor. Dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist für 84 Prozent kein Problem, sie meinen, dass dies verkraftbar sei. Unverändert hoch ist die Zustimmung für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine: 62 Prozent der Befragten wollen, dass sie mittelfristig zur Europäischen Union gehören soll.

Der Streit in der Ampel-Koalition über den Ukraine-Kurs wirkt sich unterschiedlich auf die Akteure aus. Scholz musste sich aus den eigenen Reihen den Vorwurf der Führungsschwäche gefallen lassen. Auch in der Umfrage kommt er deutlich schlechter weg als noch im März. Damals bescheinigten ihm 72 Prozent, gute Arbeit in der Ukraine-Krise zu leisten. Jetzt sind es nur noch 49 Prozent. Dagegen vergeben die Befragten an Außenministerin Annalena Baerbock (70 Prozent) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (66) gute Noten.

Die Kritik an Scholz und die Wertschätzung der Wähler für das grüne Spitzenpersonal lässt sich auch in der Rangliste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker ablesen. Auf der Skala von plus fünf bis minus fünf verteidigt Habeck den ersten Platz, Baerbock schiebt sich auf die zweite Position, weil Scholz massiv an Ansehen verliert. Sein Wert – nur noch plus 1,1 – ist der schlechteste seit Amtsantritt. Neu in den Top Ten ist Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD. Sie ist allerdings unbeliebt. Mit minus 0,4 belegt sie nur den vorletzten Platz.

Grüne legen in Sonntagsfrage zu

„Habeck und Baerbock füllen ihre Jobs nach Einschätzung der Befragten hervorragend aus. Beide sind kommunikationsstark und klar in ihren Aussagen“, sagt Wolf. Und wie fällt die Analyse bei Scholz aus? „Die Mehrheit hat kein Problem damit, dass er sein Amt ruhig und bedächtig ausübt. Es reicht aber nicht, wenn ein Kanzler das Richtige tut, er muss der Bevölkerung auch seine Politik erklären“, benennt die Wahlforscherin die Schwäche des Kanzlers.

Die SPD hat sich auch bei der Leistungsbeurteilung der Regierungsfraktionen deutlich verschlechtert, sie fällt von 1,3 auf 0,8. Grüne (0,9) und FDP (0,5) bleiben stabil. Auch in der Sonntagsfrage muss die SPD Federn lassen und führt nur noch mit zwei Prozentpunkten vor der Union, die ebenfalls verliert. Interessant die Entwicklung der Grünen. „Sie haben von 16 Prozent im Februar Schritt für Schritt zugelegt und sich jetzt noch einmal um zwei Zähler auf 21 Prozent verbessert. Der Trend ist gegenwärtig grün“, sagt Andrea Wolf.