Scholz und seine Parteifreunde

Der Aufstieg von Olaf Scholz ist eine Lektion in Kletterei. Er nahm sich Zeit. Auf jeder Station passte er sich an die Höhe an. Erst Innensenator, dann Bürgermeister in Hamburg, erst SPD-Generalsekretär, dann Fachminister, erst Vizekanzler, dann SPD-Spitzenkandidat. Nach dem letzten Wahlkampfauftritt am Freitag in Köln ist der Gipfel ganz nahe: Kanzleramt.

Ihr Basislager errichtete die SPD vor vier Jahren. Fünf Experten – Kenner, nicht Funktionäre der SPD – analysierten nach der Wahlniederlage 2017 im Auftrag der Partei, was schiefgelaufen war. Und 2013. Und 2009. Der „Kardinalfehler“, sagte Arbeitsgruppenchef Horand Knaup damals, sei die zu lange offene Kandidatenfrage gewesen. „Die Wahl 2017 ging nicht 2017 verloren, sondern spätestens 2015.“ Die Lektionen wurden verstanden. Scholz und die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles fassten bereits 2018 die Kandidatur 2021 ins Auge. Endgültig wurde die K-Frage intern im Juli 2020 beantwortet. Scholz hatte Zeit, sich vorzubereiten. Er machte mehr Sport, nahm ab, Anzüge trägt er eine Nummer kleiner.

Geschlossenheit vorgelebt

Für den früheren „Spiegel“-Journalisten Knaup besteht danach „die größte Leistung darin, dass die Partei auch bei Umfragewerten von 15, 16 Prozent still gehalten hat“, wie er unserer Redaktion sagte. „Als es lausig aussah, haben sie trotzdem an Scholz festgehalten.“ Die Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben ihn auf den Schild gehoben und vor allem Geschlossenheit vorgelebt.

Ein Glück war, dass Angela Merkel 2018 ankündigte, nicht wieder antreten zu wollen. Danach gab es nur den Amtsbonus des Vizekanzlers. Die Hoffnung war, dass die Wähler irgendwann hingucken würden, wer Merkel folgen würde. Es wurde September. Dann zog die Scholz-SPD an. Auf den letzten Metern des langen Aufstiegs.

