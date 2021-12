In seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch das Programm seiner Regierung für die kommenden Jahre vorgestellt. Direkt zu Beginn seiner mehr als 80 Minuten langen Rede sprach Scholz jedoch zunächst minutenlang über die schwierige Lage in der Corona-Pandemie, die den Start der Ampelkoalition überschattet.

Der düsterste Moment

Scholz

...