Scholz rechnet mit schnellem Nato-Beitritt

Stockholm. Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet damit, dass die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato bald besiegelt wird. „Meine Zuversicht ist groß, dass es jetzt sehr schnell gehen wird“, sagte Scholz am Dienstag nach einem Treffen mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm. Auf Daten wolle er sich nicht festlegen. Aber er sei zuversichtlich, dass die sieben der insgesamt 30 Nato-Staaten, die den Beitritt noch nicht ratifiziert haben, dies bald tun würden. Ausdrücklich erwähnte er dabei die Türkei, die den Beitritt lange Zeit blockiert hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz vor dem Nato-Gipfel im Juni hatten sich Schweden und Finnland aber mit Ankara geeinigt. Die drei Länder unterschrieben ein Memorandum, in dem die Nordeuropäer der Türkei unter anderem Unterstützung gegen Bedrohungen der nationalen Sicherheit aussprachen. Auch Abschiebungen sollen erleichtert werden. Nach der Einigung forderte die Türkei erneut die Auslieferung von Terrorverdächtigen.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu Besuch in Schweden. © Kay Nietfeld/dpa

Andersson betonte in Stockholm, Schweden werde sich an das Abkommen halten, das ihr Land mit der Türkei geschlossen hat. Die Sozialdemokratin bedankte sich bei Scholz für die Unterstützung des schwedischen Nato-Antrags: „Deutschland ist in diesem ganzen Prozess an unserer Seite gewesen und war eins der ersten Länder, das unsere Bewerbung ratifiziert hat.“ Scholz nannte Schwedens und Finnlands Antrag einen „historischen Schritt“. Man gewinne „zwei geschätzte Verbündete“, die die Verteidigungsfähigkeit der Nato stärken könnten.

Mehr zum Thema Kanzler in Skandinavien Schweden und Finnland: Scholz erwartet bald Nato-Beitritt Mehr erfahren Energiepolitik Habeck treibt Planungen für deutsche LNG-Terminals voran Mehr erfahren Reaktion auf Angriffskrieg Diskussion um Einreisebeschränkung für Russen Mehr erfahren

Bei den Gesprächen der beiden Sozialdemokraten ging es auch um die weitere Nutzung der Atomenergie in Europa. Dass andere Länder weiter Kernkraft nutzen wollten, seien „nationale Entscheidungen, die wir weder kommentieren noch bewerten“, sagte Scholz. Andersson sagte: „In Schweden wird Atomenergie noch lange Zeit Teil unseres Energie-Mixes sein.“ Aktuell sind in dem skandinavischen Land sechs Atomkraftwerke in Betrieb. Der Bau weiterer Kraftwerke ist nicht ausgeschlossen, konkrete Pläne dafür gibt es aber nicht.

Scholz hatte am Montag in Norwegens Hauptstadt Oslo an einem Treffen der fünf nordeuropäischen Staaten Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island teilgenommen. Mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre vereinbarte er eine noch engere Zusammenarbeit im Energiesektor. Norwegen sei beim Gasexport ein verlässlicher Partner für Deutschland, sagte Støre. Er machte aber klar, dass aktuell eine Grenze erreicht sei. Eine Steigerung sei von weiteren Gasfunden abhängig.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Dienstag, er sehe darin aber keinen Rückschlag. „Norwegen hat seine Kapazitäten ein bisschen gesteigert, aber mehr geht eben kurzfristig nicht“, sagte der Grünen-Politiker in Berlin. Er verwies darauf, dass deutsche Energieunternehmen am Weltmarkt jede Möglichkeit hätten, Gas zu besorgen. Seit der drastischen Drosselung russischer Gas-Lieferungen nach Deutschland ist Norwegen die wichtigste Bezugsquelle für Erdgas. dpa