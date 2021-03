Berlin. Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (Bild) steht künftig an der Spitze der deutschen Marine. Bei einem Übergabeappell im Berliner Verteidigungsministerium trat der 55-Jährige am Mittwoch die Nachfolge von Vizeadmiral Andreas Krause an, der nach sechseinhalb Jahren in den Ruhestand geht. Kein anderer Inspekteur der Marine war bisher länger im Amt.

Sein Nachfolger Schönbach ist gebürtiger Hesse. Von 2008 bis 2010 war er Kommandant der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“, zuletzt arbeitete er als stellvertretender Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium. In seiner Antrittsrede betonte er die große Bedeutung der Marine: „Schon jetzt im Frieden sind freie und sichere Seehandelswege von entscheidender Bedeutung.“

Der scheidende Marine-Chef Krause mahnte eine Fortsetzung des Reformkurses an. Derzeit verfüge die Marine über die kleinste Flotte seit ihrer Gründung, die dazu noch teilweise überaltert sei. Krause, der den Posten im Oktober 2014 übernommen hatte, stand für transparente Führung. Als erster Inspekteur einer Bundeswehr-Teilstreitkraft nutzte er Twitter. dpa