Schmerzhafter Mammutprozess

Paris. Für Nadine und Olivier Ribet ist der 13. November 2015 der Tag, „an dem wir in ein schwarzes Loch gefallen sind“. Es ist der Tag, an dessen Abend drei beinahe zeitgleich operierende islamistische Killerkommandos eine Blutspur durch Paris ziehen. Vor dem mit 80 000 Zuschauern voll besetzten Stade de France, wo die Fußballnationalmannschaften von Deutschland und Frankreich spielten, auf den Terrassen von sechs Restaurants und Cafés im Zentrum sowie in der ausverkauften Konzerthalle Bataclan töten die Terroristen 131 Menschen und verletzen 683 weitere. Zu den Opfern im Bataclan zählt der 26-jährige Valentin, der jüngste Sohn von Nadine und Olivier Ribet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst sechs Jahre später werden die Ereignisse, die die Nation traumatisiert haben, juristisch aufgearbeitet. Am Mittwoch begann im Pariser Justizpalast das Verfahren zu den Anschlägen in jener Novembernacht, den die französischen Medien vorab als größten Prozess in der Geschichte des Landes bezeichnen. Und in der Tat dürften die auf acht Monate angesetzten und strengsten Sicherheitsvorkehrungen unterliegenden Verhandlungen alle Dimensionen sprengen: In einem eigens gezimmerten Saal, der 550 Zuschauer fassen kann, müssen sich 20 Angeklagte der Mittäterschaft verantworten. Hunderte von Zeugen sind vorgeladen und 1776 Zivilkläger werden von rund 300 Anwälten vertreten.

Der Verlust bleibt

Nadine und Olivier Ribet gehören zu den Zivilklägern und wollen dem Prozess beiwohnen, obwohl sie ahnen, dass „uns äußerst schmerzhafte Monate bevorstehen“. Das Seniorenpaar glaubt aber nicht, dass ihnen das Verfahren über den Verlust von Valentin hinweghelfen kann. Aus dem Loch haben sie nie wirklich herausgefunden. „Er war ein brillanter junger Anwalt, dem eine große Karriere bevorstand“, meint Olivier Ribet, und seine Frau fügt hinzu: „Vor allem war er eine liebenswerte und lebensfrohe Persönlichkeit.“

Zu den Anschlägen hatte sich die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) bekannt: Die 570 Aktenordner der Ermittler legen nahe, dass sie tatsächlich in Syrien geplant wurden. Von den zehn Terroristen überlebte allein Salah Abdeslam. Der 31-jährige Franzose marokkanischer Abstammung ist der Hauptangeklagte und gilt als Logistiker der Attentäter. Abdeslam konnte sich damals nach Brüssel absetzen, wo er später gefasst und zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Bei den übrigen 19 Angeklagten handelt es sich um mutmaßliche Komplizen, von denen sechs mit internationalem Haftbefehl gesucht werden und gegen die daher in Abwesenheit verhandelt werden muss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Staatsanwaltschaft verlangt für zwölf der 20 Angeklagten lebenslänglich. Natürlich zählt Abdeslam zu ihnen, der eisern schweigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Laufe des Prozesses endlich Rede und Antwort steht, wird von seinem Verteidiger als „sehr gering“ bezeichnet. Ebenso gering sind die Aussichten, dass vor dem Pariser Gericht wirklich neue Erkenntnisse zur Planung, oder den Hintergründen des Massakers zutage gefördert werden.