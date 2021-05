Schlag gegen die Hisbollah-Szene in Deutschland

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat drei Vereine verboten, die in Deutschland Geld für eine Stiftung der pro-iranischen Schiiten-Bewegung Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Das Verbot richtet sich nach Angaben des Innenministeriums gegen die Vereine „Deutsche Libanesische Familie“, „Menschen für Menschen“ und „Gib Frieden“. Dazu durchsuchte die Polizei am Mittwoch insgesamt 20 Privatwohnungen und Vereinsräume in verschiedenen Bundesländern.

„Botschaft an die Feinde Israels“

In den Bundesländern Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz waren mehrere Hundert Beamte im Einsatz. Sie beschlagnahmten unter anderem Mobiltelefone, zwei Schreckschusspistolen, Unterlagen und Geld. Im rheinland-pfälzischen Gau-Algesheim (Landkreis Mainz-Bingen wurde ebenfalls eine Moschee durchsucht und anschließend versiegelt.

Ein Vereinsvorsitzender, bei dem 8900 Euro Bargeld gefunden worden sein sollen, gab nach Angaben aus Sicherheitskreisen an, das Geld für eine Reise in den Libanon zu benötigen. Allerdings ließ sich ein Teil der Summe dem Vernehmen nach einem der drei Vereine zuordnen.

„Wer den Terror unterstützt, wird in Deutschland nicht sicher sein“, sagte Seehofer, wie sein Sprecher Steve Alter auf Twitter mitteilte. „Egal in welchem Gewand seine Unterstützer in Erscheinung treten, sie werden in unserem Land keinen Rückzugsort finden.“ Der CSU-Politiker arbeitet wegen einer Corona-Infektion derzeit von zuhause aus in Quarantäne.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte: „Die heutige Entscheidung ist auch eine Botschaft an die Feinde Israels: Deutschland steht an der Seite der Menschen in Israel.“ Gruppierungen, die den freiheitlich-demokratischen Grundwerten widersprächen, würden verboten – „egal ob sie der Hamas oder Hisbollah nahestehen“.

Die drei Vereine sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für „Märtyrer-Familien“ der Hisbollah vermittelt haben. Ziel sei gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern, was gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoße, hieß es aus dem Ministerium. Die Gewissheit, dass ihre Hinterbliebenen im Falle ihres Todes finanziell unterstützt würden, erhöhe die Bereitschaft junger Hisbollah-Anhänger, sich am Kampf gegen Israel zu beteiligen.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag dem Innenministerium zufolge in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. „Wer unter dem Deckmantel vermeintlicher Wohltätigkeit agiert, um militante Organisationen zu unterstützen, muss die Konsequenzen tragen“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Es ist nicht nur scheinheilig, sondern auch gefährlich, die Gutgläubigkeit von zahlreichen Bürgern auszunutzen, um damit kämpferische Aktivitäten zu unterstützen.“

Der Verfassungsschutz schätzte die Anhängerschaft der Hisbollah hierzulande auf rund 1050 Personen. Seehofer hatte sie im März 2020 mit einem Betätigungsverbot belegt. Als Partei oder Organisation ist die Schiiten-Bewegung in Deutschland nicht offiziell aktiv. dpa