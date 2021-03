Paris. Beispiellose Entscheidung in Frankreich: Der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy ist wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Davon setzte ein Strafgericht am Montag in Paris zwei Jahre zur Bewährung aus. Der 66-Jährige muss aber wohl nicht ins Gefängnis. Sarkozy könne die Strafe unter elektronischer Überwachung zu Hause verbüßen, so das Gericht.

Das Urteil gilt dennoch als historisch: Bisher wurde in der 1958 gegründeten „Fünften Republik“ kein früherer Präsident so hart bestraft. Der konservative Politiker will dagegen in Berufung gehen. Sarkozys Anwältin Jacqueline Laffont sagte, das Urteil errege Empörung und sei „völlig unbegründet“. Der Fall wird also aller Voraussicht nach in einem neuen Prozess aufgerollt.

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy verlässt den Gerichtssaal. © dpa

Die Richter verurteilten auch Sarkozys langjährigen Anwalt Thierry Herzog und den Juristen Gilbert Azibert zu jeweils drei Jahren Haft, ebenfalls mit zwei Jahren auf Bewährung. Anwalt Herzog darf seinen Beruf fünf Jahre lang nicht ausüben.

Altpräsident Sarkozy hatte im Jahr 2014 versucht, über seinen damaligen Anwalt vom damaligen Generalanwalt beim Kassationsgericht, Azibert, Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre zu erhalten. Im Gegenzug wurde Unterstützung bei der Bewerbung des hohen Beamten für einen Posten in Monaco angeboten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die drei Angeklagten gemeinsam einen „Korruptionspakt“ schlossen. dpa