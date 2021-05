„Sanktionen verschärfen“

Berlin/Brüssel. Ist die EU stark genug, um einen Diktator in die Schranken zu weisen? Diese Frage stellt sich von Neuem nach der Entführung einer Ryanair-Maschine in das Reich des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. EU-Parlamentspräsident David Sassoli sagt im Interview mit unserer Redaktion, über welche Druckmittel die Europäer verfügen – und wie der zweiter Somme in der Pandemie aussehen wird.

Italienischer Sozialdemokrat David Sassoli ist Präsident des Europaparlaments.

Herr Präsident, der Blogger Roman Protassewitsch ist immer noch Gefangener der belarussischen Diktatur. Bleiben die europäischen Sanktionen wirkungslos?

David Sassoli: Die erste Reaktion der EU auf diesen ungeheuerlichen Vorgang war stark und geschlossen. Der Rat hat gezielte und persönliche Sanktionen gegen Mitglieder des weißrussischen Regimes beschlossen sowie die Sperrung von Überflügen über Weißrussland für EU-Fluggesellschaften und Maßnahmen gegen weißrussische Fluggesellschaften, insbesondere Belavia. Ich habe außerdem vorgeschlagen, dass das Foto von Herrn Protassewitsch an allen Flughäfen in der EU und im Europäischen Parlament ausgestellt wird. Wir werden die Aufmerksamkeit und den Druck aufrechterhalten und hoffen, dass dies zur Freilassung von Roman Protassewitsch und seiner Partnerin Sofia Sapega führt.

Ist das Gewicht der EU dafür groß genug?

Sassoli: Wir haben Gewicht durch unsere Mitgliedstaaten. Und wir können verschiedene Arten von Sanktionen anwenden. Plus: Unsere Stimme wird überall in der Welt gehört – das sollte man nicht unterschätzen. Warum sonst wären ich und Kommissarin Jourová das Ziel von Sanktionen des Kremls geworden? Diese richten sich nicht primär gegen uns persönlich, sondern gegen unsere Institutionen. Aber sie schüchtern uns nicht ein, sondern ermutigen uns, unsere Stimme noch lauter zu erheben. Unser Gewicht in der Außenpolitik wäre allerdings stärker, wenn wir das Prinzip der Einstimmigkeit überwinden würden, das uns manchmal in unseren Entscheidungen lähmt.

Was erwarten Sie von Wladimir Putin, dem Schutzpatron des belarussischen Diktators?

Sassoli: Es ist bekannt, dass der Einfluss Russlands auf Weißrussland schon immer sehr stark und die Beziehungen sehr eng waren. Aber derzeit hängt die politische Existenz Lukaschenkos von Putin ab. Insofern kann man von einer weiteren Festigung des Verhältnisses ausgehen.

Die Beziehungen zwischen Russland und der EU sind schwer belastet – Stichwort Ukraine, Stichwort Nawalny. Sind wir auf dem Weg in eine neue Eiszeit?

Sassoli: Die Beziehungen sind in der Tat sehr angespannt. Das Europäische Parlament und ich haben bei zahlreichen Gelegenheiten unsere große Besorgnis über die Vergiftung und Inhaftierung von Alexej Nawalny und den anhaltenden Konflikt in der Ostukraine zum Ausdruck gebracht. Wir müssen unsere Außenpolitik auf unsere Werte gründen. Wir müssen die Sanktionen gegen russische Amtsträger verschärfen, aber auch engere Kontakte mit der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft knüpfen sowie russische Dissidenten, NGOs und unabhängige Medien unterstützen.

Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verlassen sich manche EU-Mitglieder stärker auf Moskau als auf Brüssel. Wie beurteilen Sie das?

Sassoli: Die EU ist die einzige Region, in der vier sichere und wirksame Impfstoffe von einer Arzneimittelbehörde zugelassen wurden. Bis heute hat nur ein Mitgliedstaat zwei nicht von der EMA zugelassene Impfstoffe verabreicht – und selbst in diesem Fall nur in bescheidenen Mengen im Vergleich zur Größe der EU. Inzwischen wurden mehr als 237 Millionen Dosen zugelassener Impfstoffe in ganz Europa ausgeliefert. Die Einführung beschleunigt sich weiter. Und die Mitgliedstaaten sind auf dem besten Weg, bis Mitte Juli mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft zu haben. Die EU-Strategie hält also, was sie verspricht.

Sehen Sie Chancen auf einen normalen Sommer?

Sassoli: Die guten Impffortschritte geben uns Anlass zur Hoffnung, dass wir bald wieder mehr Freiheiten genießen können. Eine Etappe auf dem Weg dorthin ist das digitale EU-Covid-Zertifikat, das schon diesen Sommer einen möglichst reibungslosen und zugleich sicheren Reiseverkehr ermöglichen soll.

Kommt der europäische Impfausweis überall rechtzeitig?

Sassoli: Das Zertifikat tritt am 1. Juli in Kraft und wird ab diesem Datum überall in der EU anerkannt. Ich bin zuversichtlich, dass die meisten Mitgliedstaaten es zu diesem Datum auch anbieten werden.

Fürchten Sie eine Zwei-Klassen-Reisegesellschaft, wenn Geimpfte mehr dürfen als andere?

Sassoli: Nein. Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass das digitale Zertifikat kein Reisedokument ist. Das Zertifikat kann nicht zu einer Diskriminierung von Personen führen, die es nicht besitzen. Das Parlament hat in den Verhandlungen hart dafür gekämpft, dies sicherzustellen. Es handelt sich um ein Instrument, mit dem man bescheinigen kann, dass man geimpft ist oder ein aktuelles negatives Testergebnis hat oder sich von der Infektion erholt hat.