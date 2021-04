Saarbrücken. Trotz gestiegener Infektionszahlen hat das Saarland als erstes komplettes Bundesland in einem Modellversuch einige Corona-Regeln wieder gelockert. Zahlreiche Einrichtungen und Häuser durften am Dienstag vorerst öffnen, dazu zählten neben der Außengastronomie etwa auch Fitnessstudios und Theater. Wer das Angebot nutzen möchte, braucht in der Regel einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter sein darf als 24 Stunden. Zudem dürfen sich im Freien bis zu zehn Menschen treffen, wenn sie negativ getestet worden sind. Mit dem Saarland-Modell will die Landesregierung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Bürgern wieder mehr Freiheiten ermöglichen.

Öffnungen von Gastronomie, Kinos und Sportstätten wie im Saarland sind aus Sicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ein falsches Signal angesichts der stark grassierenden Pandemie. Nötig sei vielmehr ein „harter Lockdown“ mit verschärften staatlichen Beschränkungen, sagte er im RTL/ntv-„Frühstart“. „Ein Lockdown, der jetzt beginnt, ist nicht vermittelbar, wenn gleichzeitig in Modellprojekten gelockert wird.“ Hans sagte zuvor: „Es muss uns nach einem Jahr Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken.“ dpa