Russland warnt Westen vor Grenzverletzungen

Berlin. Auch einen Tag nach einem militärischen Zwischenfall im Schwarzen Meer bleibt die politische Stimmung zwischen Russland und dem Westen extrem aufgeheizt. Nach – wie Moskau behauptet – Warnschüssen und Bombenabwürfen zur Abschreckung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer hat Russland andere Staaten vor dem Einfahren in russische Hoheitsgewässer gewarnt.

Der Vorfall mit dem britischen Zerstörer „HMS Defender“ vor der Küste der Halbinsel Krim sei ein „ernster Moment“, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag. Russland werde seine territoriale Integrität notfalls auch militärisch verteidigen, drohte Rjabkow. Sollten Appelle nicht helfen, „können wir bombardieren – nicht nur auf den Kurs, sondern auch auf Ziele“.

Aus Moskauer Sicht war das britische Schiff am Mittwoch drei Kilometer weit in russisches Hoheitsgewässer gefahren. Nach missachteten Warnungen seien Warnschüsse und präventiv vier Bomben auf den Kurs des Schiffes abgeworfen worden. Die Briten dementierten diese Darstellung: Zwar habe es Schüsse gegeben, doch das Feuer sei Teil einer zuvor angekündigten russischen Militärübung gewesen. Der britische Premier Boris Johnson verteidigte den Kurs des britischen Kriegsschiffs. „Es war völlig angemessen, internationale Gewässer zu benutzen“, sagte er am Donnerstag.

Hinter dem Streit um Schüsse und Bomben steckt ein tieferliegender politischer Konflikt. Die Einverleibung der Krim 2014 durch Russland wird international als illegal eingestuft. Großbritannien sieht, wie der Westen insgesamt, die Gewässer vor der Krim als Hoheitsgebiet der Ukraine. Für Moskau handelt es sich nach der Annexion um russisches Territorium. Möglicherweise wollte der britische Zerstörer die Reaktion der Russen durch eine dosierte Grenzüberschreitung testen. Zumindest sollte es sich wohl um eine Demonstration der Stärke handeln.

Das legt jedenfalls ein Bericht des BBC-Korrespondenten Jonathan Beale nahe, der sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls an Bord der „Defender“ befand. Demnach versuchten Boote der russische Küstenwache, den Zerstörer „auf einen anderen Kurs zu zwingen“. Per Funk sei damit gedroht worden, „das Feuer zu eröffnen“. Zuvor habe der Kapitän „mit Absicht“ den Südzipfel der Krim angesteuert, „um bei den Russen einen Punkt zu setzen“. In einem gut zweiminütigen Video spricht der BBC-Journalist den Satz: „Als sich die ‚HMS Defender‘ innerhalb der Zwölfmeilen-Zone vor der Küste bewegt, macht die russische Küstenwache eine gefährliche Wendung.“

Die Hoheitsgewässer eines Landes erstrecken sich bis zwölf Seemeilen (22,2 Kilometer) vor der Küstenlinie. Ausländische Kriegsschiffe brauchen in der Regel die Genehmigung eines Landes, wenn sie in diesen Bereich eindringen. Bei dem Zwischenfall hätten „mindestens 20 russische Militärjets“ den britischen Zerstörer überflogen, betonte der BBC-Journalist. Laut Nato-Luftkommando in Ramstein hat der Zwischenfall eine Vorgeschichte. Demnach seien am Dienstag „mehrere russische Kampflugzeuge“ in den internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer geflogen. Da sie ohne Kontakt zur Flugüberwachung unterwegs gewesen seien, seien sie von britischen Eurofightern abgefangen worden. Diese hätten im Auftrag der Nato die Luftraumüberwachung übernommen.

