Russland spricht von Offensive

Moskau/Kiew. Russland spricht bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mittlerweile auch offiziell von einer Offensive im Gebiet Donezk. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete am Montag von Artilleriefeuer und Luftschlägen. Die ukrainische Seite beklagte ein brutales Vorgehen. Der Kreml begrüßte das international mit Skepsis aufgenommene Positionspapier Chinas für ein Ende des seit einem Jahr dauernden Krieges – machte aber auch deutlich, dass er keine Voraussetzungen für Verhandlungen sieht.

Ein Verwundeter wird im Feldlazarett bei der Stadt Bachmut behandelt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow begrüßte das chinesische Positionspapier, fügte aber hinzu: „Wir wiederholen noch einmal, dass wir im Moment keine Voraussetzungen sehen, um diese ganze Geschichte in eine friedliche Richtung zu bringen.“ Zunächst gehe der Krieg weiter. „Und wir bewegen uns in die Richtung, um alle gesetzten Ziele zu erreichen.“ China hatte einen Waffenstillstand und Verhandlungen gefordert.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sprach von einer Offensive im Gebiet Donezk. Im Gebiet Bachmut sei ein ukrainisches Munitionslager getroffen worden. Mit Unterstützung von Kampfjets habe die Artillerie Panzer und Fahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört. Im Kiewer Vorort Browary sei ein Zentrum für elektronische Aufklärung getroffen worden.

Unabhängig überprüfbar waren die Angaben nicht. Allerdings stehen die ukrainischen Streitkräfte auch nach Angaben der Führung in Kiew seit Wochen in der Region unter Druck. Der Chef des Präsidentenamtes in Kiew, Andrij Jermak, berichtete von einem Toten beim Beschuss der Ortschaft Kurachiwka.

Außenministerin Annalena Baerbock rief den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rückkehr zum „New Start“-Abkommen über nukleare Rüstungskontrolle auf. „Ich bin fest davon überzeugt, dass dies im Interesse von uns allen auf der ganzen Welt ist“, sagte die Grünen-Politikerin bei einer Abrüstungskonferenz in Genf. Das russische Parlament hatte die Aussetzung des letzten großen Atom-Abrüstungsabkommens mit den USA beschlossen, allerdings will sich Moskau an die festgelegten Obergrenzen für Atomraketen halten. Vor dem UN-Menschenrechtsrat prangerte Baerbock zudem Verschleppungen ukrainischer Kinder durch Russland an.

Kritik an „Zeitenwende“

In der Bewertung der von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten „Zeitenwende“ zog die Opposition eine negative Bilanz. „Aus einem Jahr Zeitenwende ist ein Jahr der Zeitenverschwendung geworden“, sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, der Deutschen Presse-Agentur. Auch beim Koalitionspartner FDP wurde Unzufriedenheit laut. Die Zeitenwende müsse auch in den Kasernen ankommen, betonte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Auf die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach mehr Geld für die Bundeswehr reagierte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in der ARD zurückhaltend. dpa