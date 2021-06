Russland fühlt sich provoziert

Odessa. Trotz deutlicher Kritik aus Russland hat in der südukrainischen Hafenstadt Odessa das jährliche Seemanöver „Sea Breeze“ (Meeresbrise) begonnen. Die ukrainische Marine veröffentlichte am Montag ein Video von der Eröffnung der Militärübung auf Facebook. In den kommenden zwei Wochen werden im nordwestlichen Schwarzen Meer Soldaten und Matrosen aus der Ukraine, den USA und weiteren knapp 30 Ländern trainieren. Die Bundeswehr ist nicht beteiligt.

Der Zerstörer USS Ross (DDG 71) der US Navy im Hafen von Odessa. © dpa

Russland versteht das Manöver unweit der 2014 annektierten Halbinsel Krim als Provokation und hatte die USA bereits vorab aufgerufen, darauf zu verzichten. Man werde das Geschehen aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls „angemessen“ reagieren, hieß es aus Moskau. Bereits am Samstag überwachte die russische Marine den US-Zerstörer „USS Ross“, als dieser im Schwarzen Meer einlief.

Navy: Die größte Übung dieser Art

Nach US-Angaben sind an der Übung etwa 5000 Soldaten, rund 30 Schiffe sowie 40 Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt. Trainiert werden unter anderem Landungsoperationen und Luftabwehr. Der US Navy zufolge ist die diesjährige Übung im Schwarzen Meer die bislang größte dieser Art. Der ukrainische Flottenchef Olexij Nejischapa wertete das Manöver als Zeichen dafür, „dass die Ukraine von der ganzen zivilisierten Welt unterstützt wird“. Es sei Ausdruck für die „Unterstützung der Stabilität und des Friedens in unserer Region“. Russland hingegen befürchtet unter anderem, dass ein Teil der Waffen nach Abschluss der Übung in der Ukraine bleiben könnte und forderte die USA deshalb auf, den Truppenabzug transparent zu gestalten.

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, sagte dem Nachrichtenradio MDR Aktuell, die Nato wolle mit dem Manöver ihre Bereitschaft zeigen, die Ukraine militärisch zu unterstützen, falls es zu einem Angriff komme. So könne man kein konstruktives Verhältnis mit Moskau erreichen. Zuletzt hatten sich die Spannungen im Seegebiet um die Krim erhöht. Ein britisches Kriegsschiff fuhr in das von Russland beanspruchte Seegebiet und wurde mit Warnschüssen und Bomben verdrängt. dpa

