Russische Erdgaslieferungen an Polen eingestellt

Sofia. Russland hat wie angekündigt seine Erdgaslieferungen an Polen eingestellt. «Seit Mittwochmorgen fließt kein russisches Gas mehr durch die Jamal-Pipeline, der Hahn wurde zugedreht», sagte Polens Klimaministerin Anna Moskwa im öffentlich-rechtlichen polnischen Radio.

Polen will Erdgas nicht wie von Russland gefordert in Rubel bezahlen. Der polnische Erdgaskonzern PGNiG sieht in der Entscheidung einen Bruch bestehender Verträge. Er will Schadenersatz wegen Vertragsbruch fordern. Nach Deutschland ist über die Jamal-Pipeline zuletzt meistens kein Gas aus Russland geflossen.

Russland will nicht nur Polen, sondern nach Angaben der Regierung in Sofia auch Bulgarien ab heute nicht mehr mit Erdgas beliefern.

Das Energieministerium bestätigte am Dienstagabend, dass das bulgarische Erdgasversorgungsunternehmen Bulgargas eine entsprechende Mitteilung von Gazprom erhalten habe. Kurz zuvor hatten die Regierung in Warschau und der polnische Erdgaskonzern PGNiG mitgeteilt, dass ab Mittwoch keine russischen Gaslieferungen an Polen mehr erfolgen.

Deutsche Gasversorgung weiter gewährleistet

Die Bundesnetzagentur betont, dass die Gasversorgung in Deutschland aktuell gesichert sei. «Wir beobachten die Lage genau. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet», sagte ein Behördensprecher am Mittwochmorgen in Bonn.