Wie in Butscha in der Nähe von Kiew haben die russischen Truppen auch in Borodjanka 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt ein Trümmerfeld aus zerstörten Häusern hinterlassen. In einem mit einer Drohne aufgenommenen Video zeigt das ukrainische Verteidigungsministerium die Verwüstung in der Stadt, in der einmal 13 000 Menschen lebten. Vereinzelt sind wieder Menschen auf den Straßen zu sehen,

