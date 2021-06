Rumsfeld ist tot

Washington. Der frühere US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der republikanische Politiker sei im Kreis seiner Familie in Taos im US-Bundesstaat New Mexico eingeschlafen, teilte die Familie am Mittwoch in einer Stellungnahme mit. Der Republikaner war von 2001 bis 2006 Pentagon-Chef unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush und Chefplaner des Militäreinsatzes im Irak. Unter Ex-Präsident Gerald Ford war Rumsfeld von 1975 bis 1977 der jüngste Verteidigungsminister der US-Geschichte. Rumsfeld hatte viele Kritiker.

Der ehemalige US-Senator John McCain sagte 2007 über seinen Parteikollegen, dieser werde „als einer der schlechtesten Verteidigungsminister überhaupt in die Geschichte eingehen“. In Verbindung mit dem Krieg war Rumsfeld nach einer schweren Schlappe der Republikaner bei Kongresswahlen zurückgetreten. Der US-Senat warf Rumsfeld 2008 eine Mitverantwortung für Menschenrechtsverletzungen in US-Haftlagern vor. Rumsfeld haftete der Vorwurf an, 2002 mit der Genehmigung „aggressiver Verhörtechniken“ bei mutmaßlichen Terroristen im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba zu späteren Misshandlungen beigetragen zu haben. Nach seiner politischen Karriere wechselte er in die Privatwirtschaft. dpa