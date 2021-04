Rückzug eingeleitet

Kabul. Nach fast 20 Jahren haben die USA und Nato den Prozess ihres Abzugs aus Afghanistan mit örtlichen Maßnahmen faktisch eingeleitet. Das erklärte der General der US- und Nato-Streitkräfte in Afghanistan, General Austin Scott Miller, am Sonntag in Kabul. Offizielles Datum werde der 1. Mai sein, sagte Miller. US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche angekündigt, die US-Truppen bis zum 11. September nach Hause zu holen. Nach den USA hatte auch die Nato entschieden, die Truppen abzuziehen. Mittlerweile ist ein Vorziehen des Abzugs auf den 4. Juli im Gespräch.

Miller sagte, man werde einen geordneten Abzug organisieren. Sollten die militant-islamistischen Taliban die US- oder Nato-Kräfte angreifen, werde man mit einer „entschiedenen Reaktion“ antworten. In einem noch unter US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Abkommen war im Vorjahr vereinbart worden, die Truppen bereits mit 1. Mai abzuziehen. Die Taliban bestehen weiter auf diesen Abzugstermin und warnten Mitte April, „jeglich notwendige Gegenmaßnahme zu ergreifen“, sollten sich die USA nicht daran halten. Nach offiziellen Angaben waren zuletzt 2500 US-Soldaten in Afghanistan stationiert. dpa