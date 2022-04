Rücktritt „richtig“

Berlin. Fast drei Viertel der Deutschen halten den Rücktritt der Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin einer Umfrage zufolge für richtig. Diese Ansicht äußerten 73 Prozent der Befragten in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“. 17 Prozent halten den Rücktritt für falsch, zehn Prozent sind unentschieden. In der Umfrage gab eine klare Mehrheit von 67 Prozent an, dass sich Familie und Beruf in der Spitzenpolitik nicht gut vereinbaren lassen.

Spiegel war zurückgetreten, nachdem bekanntgeworden war, dass sie nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 in einen vierwöchigen Urlaub mit ihrer Familie gefahren war. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. dpa

