Rückschlag für Le Pen und Macron

Paris. Ein Blick auf die Titel der französischen Presse am Montag genügte, um zu erkennen, wie wenig die Regionalwahlen am Sonntag tatsächlich als ein rein regionaler Urnengang betrachtet werden. Und das trotz der historisch hohen Enthaltung von fast 66 Prozent – oder gerade deshalb. Denn sie zeugt doch von Verdrossenheit und Desinteresse, die nicht nur die mit wenig Macht ausgestatteten Regionen, sondern auch die nationale Politik betreffen.

Der „Figaro“ zeigte Fotos von Präsident Emmanuel Macron und Rechtspopulistin Marine Le Pen jeweils vor einer Wahlkabine mit der Überschrift: „Die doppelte Bestrafung“. Die Zeitung „Le Parisien“ bildete eine müde und ernst dreinschauende Le Pen ab. „Der Stopp“ stand daneben, während in der Zeitung beschrieben wurde, dass und wie sich ihre Kandidaten ausbremsen ließen. Weder sie noch Macron waren persönlich angetreten, doch die schwachen Ergebnisse ihrer Parteien La République en marche (LREM) und Rassemblement National (RN) fallen direkt auf sie zurück. Die Kandidaten von LREM erreichten landesweit insgesamt nur rund sieben Prozent. „Wir sind eine junge Partei und verfügen noch nicht über die notwendige lokale Verankerung, weil das dauert“, sagte die Ministerin Emmanuel Wargon. Dass diese Verankerung nur eine Frage der Zeit ist, wird allerdings bezweifelt: LREM hat auch fünf Jahre nach seiner Gründung durch Macron seine Funktion als Präsidenten-Wahlverein, der durch seine Mehrheit in der Nationalversammlung Macrons Ziele abnickt, nicht erweitert.

Entgegen aller Prognosen

Demgegenüber war die Wahlschlappe von Le Pens Partei eine Überraschung. Meinungsforscher hatten vorausgesagt, der RN werde erstmals mindestens eine Region erobern. Doch auch der aussichtsreichste RN-Kandidat in der Mittelmeer-Region Provence-Alpes-Côte d’ Azur, Thierry Mariani, blieb in der zweiten Runde mit 43 Prozent klar hinter dem republikanischen Amtsinhaber Renaud Muselier zurück. Landesweit lag der RN fast acht Punkte hinter seinem Ergebnis der Regionalwahlen 2015, als er 27 Prozent erreichte. In der Kritik steht deshalb Le Pen persönlich und ihr Versuch, die Partei zu „entdämonisieren“, etwa mit dem Versprechen, auch unter ihrer Führung würde Frankreich seine Schulden begleichen, und sie greife den Islam nicht an, der „eine Religion wie jede andere“ sei. „Diese Strategie, um einen Teil der bürgerlich-rechten Wähler und der Senioren zu überzeugen, hat nicht funktioniert“, analysierte der auf rechtsextreme Strömungen spezialisierte Historiker Nicolas Lebourg.

Die Grünen legten deutlich zu und verfügen künftig über mehr Sitze in den Regionalparlamenten, gewannen aber keine der 13 Regionen. Stattdessen hielten die Sozialisten ihre fünf und die Republikaner ihre sieben Regionen. In Korsika gewann der Nationalist Gilles Simeoni. Damit wurden alle Amtsinhaber wiedergewählt, die beiden Volksparteien fühlen sich erstarkt. Ob sie das bis in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen im April 2022 tragen können, erscheint dennoch strittig. Umfragen sagen weiterhin ein Duell Le Pen gegen Macron voraus.

Doch vor allem die Erfolge der konservativen Regionalratspräsidenten von Hauts-de-France (Xavier Bertrand), Auvergne-Rhône-Alpes (Laurent Wauquiez) und der Île-de-France (Valérie Pécresse) wurden stark beachtet: Alle drei hegen Ambitionen, bei den Präsidentschaftswahlen für die Republikaner anzutreten. Er sei bereit, „allen Franzosen zu begegnen“, sagte Bertrand am Wahlabend. Im Norden Frankreichs, wo der RN seit Jahren stark ist, hat er dessen Kandidaten klar überholt. Doch der Weg in den Élysée-Palast erscheint noch weit.