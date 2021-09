Rückführung ineffizient

Luxemburg. Um mehr irreguläre Migranten aus der EU zurückzuführen, muss die Staatengemeinschaft einem aktuellen Bericht zufolge enger mit Drittstaaten zusammenarbeiten. Das EU-System sei in hohem Maße ineffizient, teilte Leo Brincat vom Europäischen Rechnungshof am Montag mit. Demnach bewirkt es das Gegenteil dessen, was es soll. „Statt abzuschrecken, leistet es illegaler Migration Vorschub.“ Gründe für niedrige Rückkehrquoten seien ein uneinheitliches Vorgehen innerhalb der EU oder fehlender politischer Wille seitens der Drittländer.

Dem Bericht zufolge sind seit 2008 jedes Jahr rund eine halbe Million Nicht-EU-Bürger aufgefordert worden, die Union zu verlassen, etwa weil sie ohne Erlaubnis in der EU gewesen seien oder die Grenze irregulär übertreten hätten. Doch weniger als ein Drittel (29 Prozent) kehrte etwa in 2019 tatsächlich in ein Drittland zurück.

Zwar habe die EU bereits 18 rechtsverbindliche Rückübernahmeabkommen geschlossen und mit sechs weiteren Ländern offizielle Gespräche begonnen. Doch müsse vor allem bei den Verhandlungen mit Staaten wie Afghanistan, Marokko oder Pakistan nachgebessert werden, aus denen die meisten nicht-zurückgekehrten irregulären Migranten kamen. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte im Frühjahr angekündigt, mit einer begrenzten Zahl an Drittstaaten Verhandlungen aufnehmen zu wollen. dpa