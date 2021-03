Tel Aviv/Haifa. Die Luft riecht nach Frühling an diesem Nachmittag, Omer sitzt in einem Straßencafé in Haifa und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Der 21-Jährige ist mit seinen zwei Kumpels Adili und Guy hier. Sie tragen Markenkleidung und teure Sonnenbrillen, trinken Milchshake und warten auf den Abend. Vielleicht bringt er eine Party. „Irgendwo gibt es immer eine Party“, sagt Adili. In Israel ist das bereits möglich, die Phase der Lockdowns ist vorbei. Fast die Hälfte der Israelis ist geimpft. Nicht nur Bars und Cafés sind wieder geöffnet, sogar große Stadionevents mit bis zu 5000 Besuchern sind erlaubt.

AdUnit urban-intext1

Glaubt man den drei Jungs im Straßencafé, ist das alles einem Mann zu verdanken: Benjamin Netanjahu. Am Dienstag, wenn sich der israelische Premierminister wieder der Wahl stellt, geben sie ihm ihre Stimme. „Kein anderer hätte das mit den Impfungen so gut hingekriegt wie Netanjahu“, meint Omer. „Er hat die richtigen Connections.“

Gute Beziehungen. Das ist wohl das wichtigste Wahlmotiv für die Anhänger von Bibi, wie man Netanjahu in Israel nennt. Zu gute Beziehungen zu reichen Geschäftsleuten werfen dem Premierminister zwar auch seine Strafankläger vor, Netanjahu steht wegen Korruption vor Gericht. Wenn Israel am Dienstag zum vierten Mal binnen zwei Jahren zu Neuwahlen schreitet, wird Netanjahus Liste trotzdem wieder die meisten Stimmen erhalten. Auf 30 Mandate schätzen ihn die Umfragen. Sein Gegner, der Oppositionsführer Yair Lapid, steht abgeschlagen bei 18 Mandaten.

Netanjahu weiß, dass es nicht reicht, die stärkste Partei zu sein. Wer an der Macht bleiben will, braucht Koalitionspartner. Die letzten drei Versuche, eine tragfähige Regierung zu finden, scheiterten oder führten zu Bündnissen, die bald zerbrachen. Sein Wille zur Macht hat ihn aber schon die vergangenen drei Male gerettet. Manche sagen, Macht sei das Einzige, was Netanjahu an der Politik interessiert. Für sie geht er über Grenzen – auch ideologischer Art: Nie zuvor wäre es denkbar gewesen, dass Netanjahu intensiv um Stimmen der israelischen Araber wirbt. Im Gegenteil: Im Wahlkampf verbündete er sich nicht nur mit der konservativ-islamischen Ram-Partei, sondern auch mit dem jüdisch-rechtsextremen Parteiführer Itamar Ben-Gvir, dessen Lager gegen Araber hetzt. Die Wähler scheinen ihm das nicht übel zu nehmen. „Wer Likud wählt, tut das weniger aus ideologischen Gründen, sondern allein wegen der Person Netanjahu“, sagt Politikwissenschaftler Alon Yakter von der Universität Tel Aviv.

AdUnit urban-intext2

Die Corona-Krise war das Parkett, auf dem Netanjahu glänzen konnte. In der ersten Welle stellte er sich fast jeden Abend vor TV-Kameras, wandte sich zur besten Sendezeit an die Israelis und versprach ihnen, in Anspielung auf den Auszug des biblischen jüdischen Volkes aus Ägypten: „Gemeinsam werden wir auch diese Plage besiegen.“