Rotes Rathaus bleibt wohl rot

Berlin. Wer im Frühjahr oder Frühsommer auf die Idee gekommen wäre, dass die SPD die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewinnt, hätte selbst bei Berufsoptimisten in der Partei wohl nur ein müdes Lächeln geerntet. Zu weit schien die einstige Volkspartei in Umfragen hinter den Grünen, teils sogar hinter der CDU zu liegen. Doch am Sonntagabend strahlende Gesichter bei den Sozialdemokraten um ihre Spitzenkandidatin, Ex-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Nach einem stundenlangen Wahl-Krimi pendelte sich die SPD in den Hochrechnungen stabil vor den Grünen ein, die zuvor zum Teil vorn gelegen und der SPD lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten. Giffey könnte demnach Michael Müller (SPD) im Roten Rathaus beerben, der diesmal für den Bundestag kandidiert hatte.

Am Ende, so sah es am Abend aus, reichte es also nicht für den ersten Grünen-Wahlsieg in Berlin. Gleichwohl kann Spitzenkandidatin Bettina Jarasch (52) stolz sein, zumindest das beste Ergebnis eingefahren zu haben, was die Öko-Partei bei einer Abgeordnetenhauswahl jemals erreichte. Jarasch, eine studierte Philosophin, sprach denn auch von einer „Klimaschutzwahl“, die Grünen wollten nun mehr Verantwortung im neuen Berliner Senat.

Giffey, die die einlaufenden Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend zunächst vorsichtig kommentierte, durfte indes triumphieren. Sie lieferte das, wofür die Hauptstadt-SPD sie im November 2020 zur Parteichefin und später zur Spitzenkandidatin gemacht hatte. Hauptsache stärkste Partei und den Chefsessel im Roten Rathaus verteidigen, lautete die Devise.

Kaum besser als 2016

Wenn überhaupt jemandem, trauten die Hauptstadt-Sozis im Umfragedauertief dies der politischen Senkrechtstarterin zu. Und das, obwohl sie bis dato kaum im SPD-Landesverband verankert war. Und trotz ihrer lange schwelenden Plagiatsaffäre, in deren Zuge Giffey im Mai als Bundesministerin zurücktrat und im Juni ihren Doktortitel verlor.

Doch so richtig zündete der Giffey-Turbo nicht. Einerseits gelang es der SPD, aus dem Umfragetal der letzten Jahre herauszukommen. Auf der anderen Seite ist das in den Hochrechnungen vorausgesagte Ergebnis kaum besser als das von 2016, welches als schlechtestes für die Berliner Sozialdemokratie nach dem Krieg gilt. Und das trotz des positiven Bundestrends mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Am Ende dürfte das Giffey und der gesamten Hauptstadt-SPD egal sein, so lange sie nur das Rathaus verteidigen kann. Das könnte auch entscheidend für mögliche Koalitionsoptionen sein. Denn Grünen-Spitzenfrau Jarasch will ohne Wenn und Aber ein rot-rot-grünes Bündnis schmieden – also eine Neuauflage der bisherigen Koalition. Die Wähler hätten „R2G“, wie das bislang regierende Dreierbündnis genannt wurde, schließlich erneut eine satte Mehrheit gegeben.

Anders Giffey, die sich im Gegensatz zu den beiden anderen Partnern auch am Wahlabend wie schon zuvor nicht zu einer Fortsetzung dieser Koalition bekannte und jedwede Koalitionsaussage vermied. Im Wahlkampf hatte sie gar Grüne und Linke in der Verkehrs- oder Wohnungspolitik scharf attackiert. Rechnerisch reichte es nach den Zahlen am Abend auch für eine Koalition von SPD, CDU und FDP. Doch die Grüne Jarasch warnte Giffey schon mal davor: „Das wäre eine Koalition krass gegen den Willen der Berlinerinnen und Berliner.“

Stimmzettel fehlen

Doch nicht nur der Wahlabend entwickelte sich in Berlin zum Krimi. Etliche Pannen, fehlende Stimmzettel in manchen Wahllokalen und lange Warteschlangen den ganzen Tag über warfen die Frage auf, ob der Superwahltag mit insgesamt vier Abstimmungen gut genug vorbereitet wurde. Denn neben der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl standen auch die Wahl der zwölf Bezirksparlamente und ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen an.

Die Folge war ein Novum: Selbst eine oder eineinhalb Stunden nach offizieller Schließung der Wahllokale konnten mancherorts noch Wartende, die sich bis kurz vor 18 Uhr eingefunden hatten, ihre Stimmen abgeben. Während sie auf ihren Handys schon Prognosen, Hochrechnungen und erste Wahlanalysen lesen konnten. dpa