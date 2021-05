Die CDU Mannheim schickt Roland Hörner als Kandidaten in die Bundestagswahl am 26. September. Der von der Findungskommission des Kreisvorstands vorgeschlagene 67-Jährige erhielt bei der Wahlkreisversammlung am Samstag im Stadion des VfR Mannheim gleich im ersten Wahlgang 53,72 Prozent der Stimmen. Ulrich Seel kam auf 39,67, Jörn Döring auf 4,96 und Rene Weißenberger auf 1,65 Prozent.

...