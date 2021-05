Römer und Hambacher Schloss: Kulturelles Erbe soll bekannter werden

Rheinland-Pfalz. Innenminister Roger Lewentz will das kulturelle Erbe in Rheinland-Pfalz weltweit bekannter machen und mit der Entwicklung der Kommunen verbinden. "Rheinland-Pfalz ist steinreich", sagte der SPD-Politiker, der in der neuen Ampel-Regierung auch für das Kulturelle Erbe zuständig ist, am Mittwoch in Mainz. "Es ist das römischste Bundesland der Bundesrepublik."

AdUnit urban-intext1

Der Denkmalschutz, die Welterbe-Stätten, Burgen und Schlösser sowie die drei Landesmuseen seien "ganz hervorragend wichtige Aufgabenfelder". Dazu kämen die Welterbe-Bewerbungen zum jüdischen Mittelalter in Speyer, Mainz und Worms sowie Bad Ems als Teil der europäischen Bewerbung für Bäder des 19. Jahrhunderts und der sogenannte nasse Limes.

Das Hambacher Schloss will Lewentz stärker als Ort der Demokratie mit Begegnungen verbinden. Dies sei angesichts der "offenen Infragestellung von Demokratie" unbedingt notwendig. In Trier, Mainz, Worms und Andernach seien Denkmal-Parcours durch die Stadt vorstellbar. Die bedeutenden Kulturschätze sollten mit der Entwicklung der Dörfer und Städte verbunden werden, sagte Lewentz. "Das Innenministerium ist ein leistungsfähiges Ministerium und jetzt durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe bereichert." Für die Städtebauförderung seien pro Jahr rund 94 Millionen Euro veranschlagt.