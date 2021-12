Risiken immer größer

Kabul. Die Flucht aus Afghanistan birgt nach Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) immer mehr Risiken. Die Landgrenzen zu den Nachbarländern Pakistan und Iran könnten fast nur noch mit gültigen Visa überschritten werden, so die Organisation am Mittwoch in Kabul. Die Grenzen nach Tadschikistan und Usbekistan seien inzwischen dicht. Die Gefahren für Asylsuchende, die das Land verlassen wollen, seien hoch. In manchen Fällen bestehe Lebensgefahr.

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Mitte August versuchen Tausende Menschen, ohne Visa und Reisepässe in Nachbarländer zu kommen. Viele fürchten Vergeltungsmaßnahmen der Taliban. Nach Angaben des UNHCR berichten viele Afghanen, die mit Menschenschmugglern in den Iran kamen, von Erpressung, Schlägen oder andersartiger Gewalt. Vor allem Frauen und Mädchen seien in Gefahr. Offizielle Zahlen, wie viele Afghanen seit der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen haben, gibt es nicht. dpa