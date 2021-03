Berlin. Angesichts schnell steigender Infektionszahlen ringen Bund und Länder weiter um striktere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte am Dienstag, dass in Hotspots dringend die vereinbarte Notbremse auch mit Ausgangsbeschränkungen bereits über Ostern gelten müsse. Er sei sich nicht sicher, ob jeder wirklich den Ernst der Lage verstanden habe, sagte er in München. CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte Nachbesserungen an, ohne Details zu nennen. Einem Bundestags-Gutachten zufolge könnte der Bund eingreifen, wenn sich die Länder nicht rühren.

AdUnit urban-intext1

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Bundesländer am Wochenende mit Nachdruck an die Notbremse erinnert und angedeutet, notfalls könne auch der Bund einschreiten. Diese Möglichkeit untermauert nun ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Demnach kann der Bund den Ländern über das Infektionsschutzrecht Vorschriften zur Bekämpfung der Pandemie machen, die diese dann genau umzusetzen hätten. In Auftrag gegeben wurde die Ausarbeitung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Anordnungen sogar an Schulen

Demnach kann der Bund etwa vorgeben, welche Maßnahmen im Falle der Überschreitung eines bestimmten Inzidenzwertes in einem Gebiet ergriffen werden müssen. Er kann auch Maßnahmen zum Infektionsschutz in Schulen anordnen, obwohl Schulen laut Grundgesetz Ländersache sind. Der Schwerpunkt solcher Maßnahmen läge dann im Bereich des Infektionsschutzes und beträfe nicht das Schulrecht.

Auch in Schulen waren zuletzt die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Insgesamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen bei 135,2. Am Vortag hatte das RKI noch 134,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und sieben Tagen gemeldet. dpa

AdUnit urban-intext2