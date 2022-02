Rheinland-Pfalz bietet Ukrainern Unterkunft und Impfung gegen Corona

Mainz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung bietet allen Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine neben einer Unterkunft auch Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. "Dieser Krieg ist eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine und für ganz Europa. Es steht außer Frage, dass Rheinland-Pfalz jenen, die vor Krieg und Vertreibung flüchten, einen sichere Bleibe bieten wird", sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Montag in Mainz.

Dabei werde allen auch ein Impfangebot gemacht. "Der Impfstoff ist da, die Infrastruktur steht und es ist unsere humanitäre Pflicht in dieses schweren Zeiten, dass wir die Menschen aus der Ukraine nicht nur vor dem Krieg schützen, sondern in dieser Pandemie auch vor dem Virus."