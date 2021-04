Reiseziele lockern ihre Regeln

Berlin. Europa reagiert unterschiedlich auf die Pandemie: Während in großen Teilen Deutschlands mit dem neuen Infektionsschutzgesetz der Lockdown verschärft wurde, gehen andere EU-Staaten in die andere Richtung. Sie lockern und öffnen Restaurants und Geschäfte – trotz teils hoher Infektionszahlen. In vielen Urlaubsländern beginnt schrittweise fast wieder das normale Leben. Ein Überblick:

Niederlande

Über drei Monate waren strenge Auflagen in Kraft, jetzt wird gelockert. Seit Mittwoch ist die Ausgangssperre aufgehoben, Restaurants und Bars dürfen draußen für maximal 50 Gäste öffnen – von 12 bis 18 Uhr. Geschäfte dürfen ihre Kunden wieder ohne Termin empfangen. „Die Gesellschaft sehnt sich nach Freiheit“, sagte Ministerpräsident Mark Rutte. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 317 Neuinfektionen pro 100 000 Bürger. Rutte räumte ein, dass der Schritt riskant sei. Doch der Lockerungsdruck auf die Regierung wurde zu groß. Ausländern wird von Einreisen abgeraten. Wer doch kommt, soll zehn Tage in Quarantäne.

Italien

Betreiber von Bars und Restaurants dürfen in Italien jetzt ihre Gäste im Freien bewirten. Auch Kinos, Theater und Museen öffnen wieder in 15 von 20 Regionen, den „gelben Zonen“ mit moderatem Infektionsgeschehen. Dazu zählen unter anderem die Lombardei, Latium, Bozen-Südtirol und die Toskana. Die sinkenden Infektionszahlen ermöglichten die Lockerungen. Die Ausgangssperre bleibt bis Ende Juli von 22 bis 5 Uhr in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 152. Die Badesaison soll am 15. Mai wieder starten. Bislang haben 16 von 60 Millionen Italienern eine Impfung erhalten. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach Italien ab. Wer dennoch reist, muss bei der Rückkehr in Quarantäne.

Spanien

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 114 ist in Spanien die Lage besser als hierzulande. Ausnahmen sind Regionen wie das Baskenland und Madrid, die höhere Zahlen aufweisen. Die Beschränkungen sind in den Regionen unterschiedlich. Madrid hat den laxesten Lockdown in Europa. Trotz einer Inzidenz von fast 190 ist die Gastronomie bis 23 Uhr in Betrieb, sind Geschäfte und Museen offen.

Der Reiseanbieter Tui fliegt ab 1. Mai neben Mallorca auch Ibiza und Formentera wieder an. Am 9. Mai endet in Spanien der Alarmzustand. Dann fällt die nächtliche Ausgangssperre im ganzen Land weg. Ausländische Urlauber können nach Spanien kommen, sofern sie einen negativen PCR-Test vorlegen und sich online registrieren. Das Robert-Koch-Institut stuft das ganze Land als Risikogebiet mit Quarantänepflicht ein. Ausnahmen: die Balearen, Valencia, Murcia und Galicien.

Griechenland

Das Land der vielen Inseln ist in der Corona-Pandemie gefragt wie lange nicht mehr. Bei den Buchungen für den Sommer 2021 liegt Hellas trotz aktueller Reisewarnung des Auswärtigen Amtes nach einer Erhebung von Travel Data Analytics auf Platz eins. Tui nimmt ab Mitte Mai wichtige Ziele wie Kreta, Rhodos, Kos, Korfu und die westliche Peloponnes wieder auf. Laut ADAC ist seit dem 19. April die Quarantäne, die für Urlauber aus der EU galt, ausgesetzt. Voraussetzung ist die Einreise über die Flughäfen Athen, Thessaloniki, Heraklion, Chania, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos und Santorin oder über die Landgrenze Kulata-Promachonas (Bulgarien). Einreisende müssen doppelt geimpft sein oder einen negativen PCR-Test haben. Pflicht ist auch eine Online-Anmeldung 24 Stunden vor Einreise. Landesweit liegt die Inzidenz unter 170.

Österreich

Das Land bietet ein ungleiches Bild: In Vorarlberg sind Gastronomie und Kulturbereich geöffnet. In Wien gilt ein recht harter Lockdown (Schulen offen, Handel bleibt zu). Und dazwischen: Da sind Schulen und Handel zwar offen, Gastronomie und Veranstaltungsbranche aber dicht. Mitte Mai soll bundesweit geöffnet werden. Konkret sollen Gastronomie, Dienstleistungen, Beherbergungsbetriebe und die Veranstaltungsbranche unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Die Auflagen: negativer Test, Impfung oder Genesung – der „Grüne Pass“. Wie das so rasch umgesetzt werden soll, ist offen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Schnitt bei 175. Während die Zahlen im Osten langsam sinken, stagnieren oder steigen sie in anderen Landesteilen. (mit gab/jos/scho)