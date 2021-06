Reiner Haseloff das Zugpferd der CDU bei der Landtagswahl

Mannheim. Die Trends der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Schnelldurchlauf: Besonders sticht natürlich der klare Sieg der CDU ins Auge. Die AfD landet zwar wie 2016 erneut auf Platz zwei, der Vorsprung der CDU fällt aber viel größer aus als vor fünf Jahren. Und während die AfD ihr Ergebnis einigermaßen halten kann, rutscht die Linke auf ihr schlechtestes Ergebnis nach 1990 ab, und die SPD fällt auf ein neues Tief. Die Grünen können in ihrer ostdeutschen Diaspora nur wenig zulegen, die FDP darf sich dagegen freuen, weil sie wieder in den Magdeburger Landtag einzieht.

Der Erfolg der Union ist kein Zufall. „Ihren Wahlsieg verdankt die CDU dem klar besten Gesamtpaket: Während die anderen Parteien nur spezifische Stärken und kaum bekannte Spitzenkandidatinnen und -kandidaten haben, punktet die CDU mit Parteiansehen, Regierungsarbeit und Sachkompetenz gerade beim Top-Thema Corona“, sagt Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen.

Eine große Rolle spielte dabei ein „präsenter und starker Ministerpräsident“. Reiner Haseloff bescheinigten 81 Prozent der Befragten gute Arbeit. Bei der Popularität erzielt der Regierungschef auf der Skala von plus fünf bis minus fünf mit 2,5 einen Rekordwert. Zum Vergleich: 2016 betrug dieser 1,3. 63 Prozent wollen Haseloff als Ministerpräsident und nur zehn Prozent Oliver Kirchner (AfD), der selbst in den eigenen Reihen kaum Zugkraft entwickelt.

Und warum schneidet die AfD dennoch so stark ab? „Es liegt an einer Wählerschaft, die das politische Establishment und Handling der Corona-Krise sehr kritisch sieht, die sich oft benachteiligt fühlt und die zum Rechtsextremismus oder zu Ausländern sehr eigene Ansichten hat“, sagt Jung. Daraus schlägt die AfD ihr politisches Kapital: Sie dient als Kommunikationsplattform: Für 95 Prozent ihrer Wähler nennt sie – so die Wahlanalyse der Forschungsgruppe – als „einzige Partei die wichtigen Probleme beim Namen“.

Insgesamt glauben aber nur 20 Prozent aller Befragten, dass die AfD – wäre sie an der Regierung – eine bessere Politik machen würde. Die große Mehrheit sieht das anders. Auch das Parteiansehen der AfD ist schlecht: Sie kommt nur auf einen Wert von minus 2,2, das ist aber immer noch besser als in westdeutschen Bundesländern. Umgekehrt ist es bei den Grünen, die auf minus 0,8 kommen. Linke (0,1), SPD (1,0) und FDP (0,7) gelingt im Vergleich zu 2016 ein Imageplus. Die mit Abstand größte Reputation unter den Parteien genießt die CDU (2,0). Das erklärt sich auch mit ihrer Leistungsbilanz: Für ihre Arbeit in der schwarz-rot-grünen Koalition bekommt die Union erheblich bessere Noten als SPD und Grüne.

Die CDU überzeugt beim Top-Thema „Corona“ ebenso wie bei „neue Jobs“ oder „Wirtschaft“. Das schlechte Abschneiden der Grünen in Sachsen-Anhalt liegt vielleicht auch daran, dass 75 Prozent meinen, dass es „wichtigere Probleme als den Klimaschutz“ gibt.

