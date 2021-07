Regierung will Reisen vereinfachen

Die Bundesregierung will die Reiseauflagen vereinfachen und die bisherige Ausweisung von „einfachen Risikogebieten“ aufgeben. Ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums, der unserer Redaktion vorliegt, sieht nur noch zwei Kategorien von Risikogebieten vor: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete. Für Einreisende aus Risikogebieten bleibt es bei der Pflicht zur Einreiseanmeldung. Geimpfte müssen nach der Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet nicht in Quarantäne gehen. Planmäßig soll die Verordnung, die noch in der Abstimmung mit den Bundesländern ist, am 28. Juli 2021 in Kraft treten. Eine 14-tägige, nicht verkürzbare Einreisequarantäne bleibt erforderlich, wo Hinweise bestehen, „dass Virusvarianten mit besonders gefährlichen Eigenschaften vorliegen, insbesondere wenn Impfstoffe keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bieten“, heißt es. Solche Regionen werden als Virusvariantengebiete definiert. ZRB

